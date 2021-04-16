{ 16 апреля 2021 }

Бедная девушка по вызову Соловьев

Рубрики: [Фейсбук]  
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Девушками по вызову пользуются те, кого совсем уж приперло или те, кто, даже не подозревая об отношениях иного эмоционального уровня, ведется на отрепетированные ахи-охи, сладострастные вскрики и отработанные фразы, когда на самом деле девушка мысленно далеко от пыхтящего клиента и думает про “скорее бы ты свалил, козлина!”.

Каждый раз, напарываясь на “Соловьев live”, вспоминаю про этих девушек. Все один в один: повторяющиеся фразы, крики-вскрики, имитация конвульсий…

Бедная девушка по вызову Соловьев!

А ведь подавала надежды, мама думала, что вырастет порядочный человек.

Жалко девушку.

Трудная судьба, тяжелая жизнь.

Но клиенты валом валят, целуют, дергаются в экстазе.

Даже не подозревают, что про них думает профессиональная девушка по вызову Соловьев.

Аркадий Кайданов


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