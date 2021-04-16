Есть такая литературная премия “Национальный бестселлер”.
Объявлен шорт-лист номинантов.
Невероятно, но в последний момент в него не попала книга Шойгу, кажется, о природе – уж куда как национальный бестселлер.
Как правило, о победителях и номинантах этой премии нация не имеет ни малейшего понятия, но не суть – не для нее расцветают эти гладиолусы.
Победитель получает 600 т.р.
Это сегодня меньше 8 тысяч долларов – не хиловато для национальной книжной премии в огромной стране с огромным книжным рынком?
Стереть задницу и сжечь здоровье у компа или над листом бумаги – а с прозой иначе нельзя! – ради того, чтобы не дотянуться даже до десяти тысяч баксов – это, конечно, надо любить литературу в себе.
Хотя не факт, что книга неведомого лауреата отобьет в продажах даже эти деньги.
Причем, 10% лауреат обязан отстегнуть своему номинатору – это по-божески при нашей системе откатов.
Но, сука, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР!
Помню, на колхозном рынке в одной маленькой, но гордой республике был маленький магазинчик с названием “Магнат”.
И вот так у нас все.
Вспоминаю размеры гонораров за одинарный тираж какого-нибудь тощенького поэтического сборника в Советском Союзе и скупая мужская слеза скатывается по моей небритой щеке.