{ 16 апреля 2021 }

Национальный бестселлер

Рубрики: [Кино]  [Фейсбук]  

Есть такая литературная премия “Национальный бестселлер”.

Объявлен шорт-лист номинантов.

Невероятно, но в последний момент в него не попала книга Шойгу, кажется, о природе – уж куда как национальный бестселлер.

Как правило, о победителях и номинантах этой премии нация не имеет ни малейшего понятия, но не суть – не для нее расцветают эти гладиолусы.

Победитель получает 600 т.р.

Это сегодня меньше 8 тысяч долларов – не хиловато для национальной книжной премии в огромной стране с огромным книжным рынком?

Стереть задницу и сжечь здоровье у компа или над листом бумаги – а с прозой иначе нельзя! – ради того, чтобы не дотянуться даже до десяти тысяч баксов – это, конечно, надо любить литературу в себе.

Хотя не факт, что книга неведомого лауреата отобьет в продажах даже эти деньги.

Причем, 10% лауреат обязан отстегнуть своему номинатору – это по-божески при нашей системе откатов.

Но, сука, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР!

Помню, на колхозном рынке в одной маленькой, но гордой республике был маленький магазинчик с названием “Магнат”.

И вот так у нас все.

Вспоминаю размеры гонораров за одинарный тираж какого-нибудь тощенького поэтического сборника в Советском Союзе и скупая мужская слеза скатывается по моей небритой щеке.

Аркадий Кайданов


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