{ 16 апреля 2021 }

Путин потребовал избавиться от унизительных бюрократических процедур

Рубрики: [Фейсбук]  

“Путин потребовал избавиться от унизительных для людей бюрократических процедур в соцсфере.”

А чего вдруг?

Столько лет не требовал, а тут – опачки!

Не знал, когда вся страна материлась и страдала, сталкиваясь с социальной сферой?

Ура, к нам наконец-то прилетел прилетел Бэтмен и сразу: “Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила”, – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться “от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей” .

Как просто у нас открываются все ларчики: сначала унизить человека, превратив его в тварь дрожащую, а потом в нужный момент грозно спросить: “А че это тут у вас происходит?!” – и ты сразу в белом, герой, Д”Артаньян и отец родной.

И даже кубышку можно не распечатывать.

Аркадий Кайданов


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