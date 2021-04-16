Путин потребовал избавиться от унизительных бюрократических процедур

“Путин потребовал избавиться от унизительных для людей бюрократических процедур в соцсфере.”
А чего вдруг?
Столько лет не требовал, а тут – опачки!
Не знал, когда вся страна материлась и страдала, сталкиваясь с социальной сферой?
Ура, к нам наконец-то прилетел прилетел Бэтмен и сразу: “Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила”, – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться “от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей” .
Как просто у нас открываются все ларчики: сначала унизить человека, превратив его в тварь дрожащую, а потом в нужный момент грозно спросить: “А че это тут у вас происходит?!” – и ты сразу в белом, герой, Д”Артаньян и отец родной.
И даже кубышку можно не распечатывать.