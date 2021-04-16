Путин потребовал избавиться от унизительных бюрократических процедур

Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]

Я раньше думал, что наши проблемы с так называемым прогрессивным обществом — это уникальная история, что мы одиноки во Вселенной. Оказывается, везде то же самое. Оказывается, и на другом конце мира есть много людей, которые точно так же [Читать...]

Путин однозначно – не из партии войны. И Слава Богу! Иначе, друзья мои, ваши дети не отсрочку по призыву сейчас бы имели, а сидели на блок-постах в Чечне, на Украине и Северном Казахстане. Фейсбук бы был блокирован могучим [Читать...]

Казалось бы, чего проще? Делай то, что от тебя ожидают люди. Веди себя как нормальный, взрослый человек. Ну, почему это делает один Путин? Все умиляются, Путин выпил «чарку водки» в Дагестане. А что, по-вашему, должен был пить русский [Читать...]

На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]