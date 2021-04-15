Инга Кузнецова. «Изнанка»

Книга Кузнецовой представляет собой вариацию того знаменитого эпизода из фильма Вуди Аллена «Все, что вы хотите знать о сексе, но боитесь спросить», когда его героем оказывается сперматозоид. Только в нашем случае речь идет о романе, написанном от лица вируса.

Хотелось бы, однако, напомнить, что Вуди Аллен снимал комедию, и эпизод этот у него – в жанре «посмеялись – вот и хорошо», тогда как у И.К. – большое сочинение, посвященное этой специфической теме, и посвященное – о ужас – всерьез.

Или другой пример.

Представьте себе те несколько прекрасных страниц в «Собачьем сердце», когда Булгаков выступает от лица пса Шарика, те самые, с «Абырвалгом».

А теперь представьте, что вы читаете примерно то же самое, но – сильно пожиже и, главное, сотнями страниц. Бесконечные описания того, как вирус путешествует по организму человека, как бы услышанные им обрывки человеческих диалогов – тоже очень длинные. И хочется сказать: послушайте, мы уже усвоили вашу выдумку. А нельзя ли ее несколько сократить? Например, до короткого рассказа.

Проблема многих наших писателей состоит в том, что они не могут остановиться.

Они пишут, и пишут, и пишут, совершенно не задумываясь даже не то что о чтении этого тусклого потока, но, главное, о соразмерности своих замыслов.

Им не приходит в голову вовремя сказать себе «стоп» и подумать: а годится ли эта моя идея – для романа?

Может быть, роман – это «Идиот», «Доктор Живаго» и «Лолита», а я придумал неплохой фокус (пусть и бывший уже в употреблении) для малой прозы на пять-семь страниц?

Нужно ли человеку посвящать пару дней своей жизни подробному описанию этих путешествий говорящего вируса – и только для того, чтобы открыть для себя пару метафор, которые и не скрывает эта условно-аллегорическая вещь.

Инга Кузнецова, если я не ошибаюсь, прежде всего поэт.

Кому как не поэту – знать о ценности краткого и точного высказывания, а не размазанного по безразмерной тарелке.