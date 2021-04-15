Взгляд со стороны на поле битвы

Будут ли санкции против российского госдолга, новые высылки наших дипломатов из Соединённых Штатов и всё прочее, в том же духе? Конечно. Мы же на это не отвечаем. Мы вежливо общаемся с людьми, которые такого языка просто не понимают и воспринимают нас, как туповатых слабаков. И, говоря по чести, такие мы и есть. Лохи-лохами. Нет, наше начальство видит себя иначе. Соответственно себя и ведёт. Оно же играет по правилам. Беда в том, что никто с ним играть по правилам не собирается. Собираются его гнать в шею с занимаемых им постов, разорять и расчленять страну, которой оно, как может, руководит. Делают это открыто. Адекватного ответа не видят. А раз туземец с первого раза не понимает, что ему говорят, американец говорит с ним громче. И если до того санкции не доходят, значит он просто тупой: надо его ещё придавить. Что они с нами с успехом и делают.

С другой стороны, понять их можно. Мы же с их точки зрения не просто клинические идиоты, начиная со времён Горбачёва. Мы ТЕРПИЛЫ, которых надо чморить, пока не прогнутся. Наши попытки сопротивляться их давлению, их не пугают, а выбешивают. Точнее, действующие американские военные могут адекватно оценить уровень потенциальной угрозы, в случае столкновения с нами, но политики?! С чего бы? Им лично ничего не угрожало и не угрожает. Тем более, что в большую ядерную войну с нами они не верят. И тут неважно, какая техника стоит на вооружении у России. Ну, стоит и стоит. Хоть по гиперзвуку мы их обгоняем, хоть ядерные беспилотники создаём. Америке политической плевать на это. Реальной угрозы для себя она не видит и не чувствует. А раз не видит и не чувствует, то себя так и ведёт. Не зря в своё время Хрущёв на Новой Земле взорвал Большую Бомбу. Вот после этого они тогда нас по-настоящему и начали бояться.

Всё, что сейчас между нами происходит – тактика ливанской “Хизбаллы” против Израиля в 90-е. Тогда теракты и обстрелы израильской территории были непрерывными, болезненными, изматывающими, но недостаточными для того, чтобы спровоцировать большую войну. Очень толково. Сейчас всё, что происходит на постсоветском пространстве и для обнуления связей и влияния Москвы в мире, а также кампания внешнего давления на Россию и провоцирования внутренних волнений, построена по такой же схеме. Для войны этого мало, а для ослабления и изматывания страны вполне достаточно. Тем более, что импотентность нашей власти по части адекватного ответа на провокации, бесит уже даже и самых терпеливых лоялистов.

В самом деле: на доброй половине бывшего Союза к власти пришли не просто антироссийские, но неонацистские и националистические группировки и политики. А в ответ ничего. Они делают с пророссийским и даже просто русскоязычным населением, что хотят. В ответ ничего. Людей обстреливают и бомбят, перекрывают им воду и электричество, запрещают им говорить на родном языке, рубят по живому сложившиеся веками связи, вытирают ноги о церковь – в ответ ничего. Что, у нас составили списки украинских карателей и отстреливают их по одному или целыми подразделениями? Их спонсоры и руководители живут в подполье, опасаясь за свою жизнь? Может, те, кто в Госдепартаменте, воскресил и привёл к власти на Украине бандеровцев, начиная с Виктории Нуланд, приговорены к такому же концу, к какому был приговорён Бандера и знают это? Нет, конечно. А почему?!

Конгрессмены и сенаторы, которые нас готовы давить и душить, и голосуют за что угодно, лишь бы это нанесло вред России, чем-то рискуют? Лично, персонально? Нет. Те, кто разрабатывает и проводит в жизнь санкции против нашей страны? Нет. Их местные пособники – наша пятая колонна? Нет. Их союзники в Западной и Восточной Европе, на Дальнем Востоке и на постсоветском пространстве? Нет. Их не только не ждёт встреча с новым генералом Судоплатовым, но даже списки этих людей никто не составляет. Против них никто не ведёт войну компроматов. Деньги на их счетах никуда не пропадают. Их семьи живут более, чем благополучно. Никто не перекрывает кислород их бизнесам, не рушит их систему социальных связей, не вытаскивает на свет Б-жий их грязное бельё. Чего ж им против нас не вести всю ту деятельность, которую они ведут? Они-то в полной безопасности. И их страна тоже.

Они ведут подрывную работу в России, мы у них нет. Они используют против нас малейшую зацепку, а если её нет, создают на пустом месте, придумывая всё, что им угодно. Мы не лезем в их внутреннюю жизнь и не раскачиваем их лодку, даже когда в ней одни пробоины и помочь ей опрокинуться сам Б-г велел. Ну, так и кто мы после этого? Они снесли или вот-вот снесут все наши интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Плюют на все наши “красные линии” и даже их не замечают, не говоря о том, чтобы признавать и уважать. И презирают они нас совершенно искренне, тем больше, чем больше мы кому-то что-то доказываем и объясняем. Тем более, что голоса ИХ людей в нашем информпространстве звучат куда уверенней и громче, чем их противников. И, кстати, какие у нас национальные приоритеты? Или национальная стратегия?

Имеется в виду, помимо непрерывной болтовни невесть о чём, самоPRа и зарабатывания денег начальством на всём, включая демонтаж страны и её продажу оптом и в розницу? Вот в этом и вопрос… И, кстати, всё, что нужно делать, давным давно известно. Те же китайцы этим упорно занялись и вот, они почти уже вторая сверхдержава. А мы ведь были ей! Но то, что надо делать, никто у нас делать не будет. Так напрягаться неохота и воз потом тащить… Ломать не строить: проще и дешевле. Править по-настоящему, куда труднее и малодоходнее, чем имитировать правление. Так что американцы и все те, кто с ними был и к ним прибился из бывших наших, уверены, что Россия кончит так же, как СССР. И, говоря по чести, непонятно, почему это не так. Не сразу, значит чуть погодя. Не через год, так через пять или десять лет. Не с этим президентом, так со следующим. А если им будет новый Медведев, так и вообще без шансов для страны. Такая карма…