Не успели мы порадоваться сверхдержавному перемирию, как за считанные часы отношения России и США вновь превратились в американские горки. Ещë вечером (американским утром) Байден отзывал эсминцы из Черного моря, а уже с утра (в час, когда пиндосы спят) мы узнали, что батька Джо оказался не отцом, а с…., словом, узнали о новых санкциях. И в этот раз прозвучало самое неприятное – «ограничение на приобретение суверенного госдолга».

Ограничения (пока что) умеренные – запрет на покупку первичного долга (ранее выпущенные бумаги приобретать не запретят), запрет (пока что) только для американских компаний. С учëтом размеров российских резервов и собственно госдолга, всë не так уж и плохо. Но всë дело, конечно же, в символическом значении.

«Распечатав» ящик Пандоры с госдолгом, американцы уже не остановятся до тех пор, пока не сделают финансовое положение невыносимым. А до того, разумеется, невыносимым сделают положение россиян собственные власти. Если России запретят доллар, то и Россия в долгу (перед своими) не останется, но виноваты будут пиндосы.

Так что Байдену стоило бы попридержать коней. Одно дело – сводить счëты с Кремлем, совсем другое – воевать против целого народа.