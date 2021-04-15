Вакцинация достигла потолка

Собянина критикуют за малое количество привитых в Москве. Сегодня он заявил, что “на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек”. Три недели назад он уже говорил о миллионе привитых.

Поскольку информация о вакцинации в России – это, в первую очередь, политика, Собянин ограничен в освещении кампании. Технически Москва могла бы каждый день сообщать точное число привитых, но нельзя. Зато Москва – тот регион, который открыто говорил о числе жителей с иммунитетом. В конце ноября прошлого года это было 50%.

Вряд ли после второй волны их стало меньше. Москвичи не соблюдают самоизоляцию, в магазин и транспорте от силы каждый пятый правильно носит маску, дети в принципе не носят маски. В учебных заведениях, в офисах не носят маски. При этом больницы не заняты болеющими. Если по городу 50% с естественным иммунитетом, 5% от прививки, то это уже близко к коллективному иммунитету. Есть сферы очных услуг – медицина, образование, торговля – где похоже уже у 90% сотрудников иммунитет.

Антитела скоро могут закончиться, но пока им не нужна прививка, о чём они знают или догадываются. Вакцинация в Москве достигла временно потолка. Без большой волны заболеваемости и ограничений этот потолок Собянину не раздвинуть.