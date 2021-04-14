Участь вдовы Поргиной

Рыдаю над участью вдовы Поргиной – “потому что страна такая».

Нет, это славная женщина. Преданная, любящая… Наверно, хорошая актриса.

Вот только ей не повезло со страной. Страна неправильная какая-то.

Пенсии кое-какие платит. За каторжный труд. У нее всего 53 тысячи. Копейки. “Потому что страна такая” – горько сетует она. И я целиком на ее стороне.

Ведь надо – тысяч 150. И это по минимуму. Я ей верю. Потому что это безобразие – эта страна еще требует налоги за недвижимость и коммуналку платить. Вот в какой другой стране еще такое может быть?

И если посчитать, то бедной вдове этой пенсии хватит только на эти проплаты. А там хоть от голода помирай. Она так и говорит.

Вот квартирка с видом на Кремль. Вот на кой ляд Лужков им подарил такую квартиру? Он не знал, что ли, что там коммуналка большая? тысяч сорок – не меньше. Потому что 250 метров с гаком.

Или вот коттедж у “лосиного острова” на земле в 50 соток – этот правда, сами строили. Да и земля – налоги копейки стоит… А обслуживание? Попробуй обслужи домик в 400 миллионов стоимости.. Без штанов останешься.

Хоть в Болгарию уезжай – на свою дачку-виллу. Но за нее – заразу – тоже платить надо.

И вот как бедной вдове выжить в ЭТОЙ стране?

Я с ней абсолютно солидарен – пенсии должны быть такие, чтобы человек ни в чем себе не смог отказывать. И пенсия должна быть больше у тех, у кого самого разного добра больше.

Вот есть частный самолет – значит, увеличьте пенсию тысяч на 100. За яхту – на 200.

Вот тогда справедливость и наступит. Ну не продавать же недвижимость? Как же без нее?

И это касается ВСЕХ пенсионеров, которые от голода умирают, оплачивая дачки в Куркино, квартиры в городах, машины и т.д…

Пенсионер – это звучит гордо! Пенсионера надо любить. Вон Захар Прилепин обещает всем по 70 тысяч в месяц, чтобы от голода не умирали. А я считаю – мало. Нужно триста – никак не меньше.

Поэтому буду лично писать Прилепину, Звереву и Миронову. Дескать, хватит-то мелочиться.. Потому как средний пенсионер стонет, оплачивая коммуналку на 2-3 квартиры и дачу. Иным вообще приходится сдавать жилище, чтобы овсянку по утрам кушать..

Поэтому я за инициативу Поргиной и обещания Прилепина. И сердцем, и душой…