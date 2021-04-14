Иван Оганесян расследует гибель друга

Премьера остросюжетного детектива «Бухта глубокая» состоится в эфире НТВ 19 апреля 2021 года. Многосерийная картина расскажет историю о том, какие испытания проходит настоящая мужская дружба, сообщили в пресс-службе телеканала.

В центре сюжета сериала – четверо друзей, офицеры ВМФ, которых сплотили общее горе и совместная учёба в военно-морском училище. Они поклялись в вечной дружбе, но сохранить юношеские идеалы во взрослой жизни оказалось не так просто. Главные роли в картине исполнили Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич и Александр Наумов.

По сюжету, герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Иван Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Михаил Цветков (Виталий Салий) и Леонид Самохин (Сергей Колос) помогают Гаранину в расследовании убийства друга: это приводит их тайне подлодки, затонувшей 20 лет назад – на ней погибли их отцы.

- Это история о настоящей мужской дружбе, о характере офицеров ВМФ, и о мужском отношении к неудачам и трудностям, которые появляются на их жизненном пути, – говорит Иван Оганесян. – И эта дружба главных героев развивается на фоне такой суровой морской романтики. Раньше у меня не было проектов на, так скажем, морскую тематику. Это абсолютно ново для меня. Мы снимали за полярным кругом, в Териберке на Мурманском берегу Кольского полуострова – очень красивое место. Никто из нашей съёмочной команды не остался равнодушным к этим видам несмотря на то, что это была очень тяжёлая экспедиция. Я очень рад, что мне посчастливилось сниматься в таких красотах, да ещё и с давними друзьями – Виталием Салием и Александром Наумовым.

Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и понимает, насколько важны человеческие отношения в маленьком мирке гарнизона, где все друг друга знают; где все поступки видны, будто под микроскопом. В ходе расследования Гаранин невольно вытаскивает на свет большие и маленькие проблемы, которые жители гарнизона, в том числе и друзья, предпочли бы сохранить в тайне. Но когда друзья оказываются перед выбором – богатство или правда, карьера или честь, любовь или корысть, они неизменно остаются верны той клятве, которую, будучи юными офицерами, принесли друг другу.

Съёмки картины прошли в Мурманской и Ленинградской областях, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке. Основной блок съёмок прошёл в Мурманске, в частности в старинном селе Мурманской области на берегу Баренцева моря – Териберке. Кстати, по версии журнала National Geographic Traveler это место вошло в топ-20 наиболее популярных мировых туристических направлений 2016 года, поэтому зрители увидят много красивых мест этого поселения, в частности главную достопримечательность села – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», посвящёный всем женщинам, провожающим своих мужей в море, который был открыт в 2012 году.

Начало эфира в 19.40.