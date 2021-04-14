{ 14 апреля 2021 }

Иван Оганесян расследует гибель друга

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  [ТВ]  

Премьера остросюжетного детектива «Бухта глубокая» состоится в эфире НТВ 19 апреля 2021 года. Многосерийная картина расскажет историю о том, какие испытания проходит настоящая мужская дружба, сообщили в пресс-службе телеканала.

В центре сюжета сериала – четверо друзей, офицеры ВМФ, которых сплотили общее горе и совместная учёба в военно-морском училище. Они поклялись в вечной дружбе, но сохранить юношеские идеалы во взрослой жизни оказалось не так просто. Главные роли в картине исполнили Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич и Александр Наумов.

По сюжету, герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Иван Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Михаил Цветков (Виталий Салий) и Леонид Самохин (Сергей Колос) помогают Гаранину в расследовании убийства друга: это приводит их тайне подлодки, затонувшей 20 лет назад – на ней погибли их отцы.

- Это история о настоящей мужской дружбе, о характере офицеров ВМФ, и о мужском отношении к неудачам и трудностям, которые появляются на их жизненном пути, – говорит Иван Оганесян. – И эта дружба главных героев развивается на фоне такой суровой морской романтики. Раньше у меня не было проектов на, так скажем, морскую тематику. Это абсолютно ново для меня. Мы снимали за полярным кругом, в Териберке на Мурманском берегу Кольского полуострова – очень красивое место. Никто из нашей съёмочной команды не остался равнодушным к этим видам несмотря на то, что это была очень тяжёлая экспедиция. Я очень рад, что мне посчастливилось сниматься в таких красотах, да ещё и с давними друзьями – Виталием Салием и Александром Наумовым.

Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и понимает, насколько важны человеческие отношения в маленьком мирке гарнизона, где все друг друга знают; где все поступки видны, будто под микроскопом. В ходе расследования Гаранин невольно вытаскивает на свет большие и маленькие проблемы, которые жители гарнизона, в том числе и друзья, предпочли бы сохранить в тайне. Но когда друзья оказываются перед выбором – богатство или правда, карьера или честь, любовь или корысть, они неизменно остаются верны той клятве, которую, будучи юными офицерами, принесли друг другу.

Съёмки картины прошли в Мурманской и Ленинградской областях, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке. Основной блок съёмок прошёл в Мурманске, в частности в старинном селе Мурманской области на берегу Баренцева моря – Териберке. Кстати, по версии журнала National Geographic Traveler это место вошло в топ-20 наиболее популярных мировых туристических направлений 2016 года, поэтому зрители увидят много красивых мест этого поселения, в частности главную достопримечательность села – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», посвящёный всем женщинам, провожающим своих мужей в море, который был открыт в 2012 году.

Начало эфира в 19.40.

.


Похожие посты:


  1. Не бросай друга в беде

    2. Не бросай друга в беде

    Новый фильм Аун Хое Го «Морская бригада» снят в лучших традициях «В поисках Немо» и «Подводной братвы». Да, тема говорящих рыб уже давно исчерпана, и не так уж легко выжать из неё что-то новое. Но в этом фильме [Читать...]


  2. Иван Дорн записал саундтрек к «Чикам»

    3. Иван Дорн записал саундтрек к «Чикам»

    Иван Дорн выпустил заглавный трек из нового российского сериала «Чики», премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре more.tv 4 июня 2020 года. — Сначала была одна версия саундтрека. Она была написана, основываясь на некоторых сценах из сериала, которые нам с Суреном [Читать...]


  3. Иван Шаповалов готовит новый проект

    4. Иван Шаповалов готовит новый проект

    Продюсер Иван Шаповалов, создавший группу “Тату”, планирует в феврале запустить новый проект под названием “Рояль в центре”. На этот раз не будет ни вычурных текстов, пропагандирующих запрещенное, ни провокаций, к которым так любил прибегать продюсер в прошлом. Будет [Читать...]


  4. ИВАН СОКОЛОВ ЗАПИСЫВАЕТ УСТВОЛЬСКУЮ

    5. ИВАН СОКОЛОВ ЗАПИСЫВАЕТ УСТВОЛЬСКУЮ

    Известный российский пианист и композитор Иван Соколов, в настоящее время проживающий в Кельне, приехал в Москву для записи сразу нескольких компакт-дисков. По заказу одной японской фирмы, он запишет на CD все фортепианные произведения Галины Уствольской. В диски войдут, [Читать...]


  5. Иван Охлобыстин предлагает лишить геев избирательных прав

    6. Иван Охлобыстин предлагает лишить геев избирательных прав

    Актер Иван Охлобыстин продолжает высказываться в адрес представителей ЛГБТ . На этот раз звезда российского сериала “Интерны” предложил лишить представителей секс-меньшинств права голоса на выборах. – Если он не может выбрать себе полового партнера, то как он может [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««