Зеленый человечек

Начались учения ВМФ в Чёрном море. Благо туда, помимо судов собственно Черноморского флота, переброшены и корабли Каспийской флотилии, а это дополнительная и достаточно значительная огневая мощь. Опять же, в ответ на появление у границ России 40 тысяч военнослужащих блока НАТО при 15 тысячах единиц боевой техники (Шойгу, который об этом рассказал в прямом эфире, верится куда больше, чем отечественным “борцам с путинским милитаризмом”), в ходе учений к западным границам России было переброшено две армии. Не считая всего, что было проведено на других направлениях. Поскольку есть в стране и Север, и Дальний Восток, и юг…

Много чего есть, с точки зрения потенциальных угроз у Российской Федерации, помимо Украины, начальство которой бьётся в истерике, то собираясь отвоёвывать Крым и завоевать Донбасс, то требуя принять Украину в НАТО, то угрожая Москве, то напрашиваясь на союз с Турцией, то демонстративно плюя на Минские соглашения, то заверяя, что воевать на Донбассе не собираются, что полностью противоречит всему, что они делают… Совсем с глузда съехали. И Зеленский со своей Кулебой. И Кравчук с Турчиновым. И Аваков. Ну, с другой стороны, в советские времена психиатрия же у них была? Пускай поищут, вдруг кто ещё работает из старых кадров…

Может Зеленский сыграть роль Саакашвили в Пятидневную влйну, когда войска Грузии напали на российских миротворцев в Цхинвали? Запросто. Ставки-то у него, пожалуй, много выше будут. Опять же, пока Байден у власти: чисто теоретически, но всё же… При Трампе у него никаких шансов втянуть Соединённые Штаты и НАТО в целом в конфликт с Россией не было. Их и сейчас крайне мало, но отчего ж не попытаться? Судя по идиотским пробежкам по окопам в каске и бронежилете, он в новой для себя роли “зелёного человечка” решил осваиваться всерьёз. Режиссёра бы ему сменить, да куда там. Публика западная его поддерживает, а отличить реальность от своих дурных мечтаний он явно не умеет.

При этом пятая колонна наша так оживилась, словно её кипятком пришпарили. Едва ли не основная тема современности: “руки прочь от украинского Донбасса”. Даже про Навального так активно не пишут. То ли инструкцию какую получили, то ли чуйка работает: понимают, где сейчас тонко и рвануть может в любой момент. Даже классику решили подвергнуть строгой критике и нелицеприятному разбору. Один изрядный по размерам материал, написанный когда-то неплохим, но явно впавшим в обычное оппозиционное безумие, журналистом, был целиком посвящён опровержению старинной максимы “Хочешь мира – готовься к войне” в стиле: “Кто готовится к войне, тот её и получит”.

В общем, напряжённо всё как-то. И тут чертовски интересно, что Байден будет Путину втирать, когда и если они встретятся? И не про климат и Афганистан, там сколько хочет, столько пусть и врёт, а про Украину, которая для нас по-настоящему важна, что бы насчёт этого ни думало начальство, которому явно важней другие, более близкие ему сюжеты. Пока что ситуация с ней тухлая. Как представишь себе реакцию американцев, если бы мы в Канаде учудили то, что они сделали на Украине, с разрывом отношений и сообщения со Штатами и запретом в стране английского языка… А если бы из Мексики мы сотворили копию нынешней Грузии… Давно уже бы воевали. Одно им вышло счастье: Путин этого не хочет.