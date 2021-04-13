Нет в мире совершенства. По последней сотне лет в нашей стране так заметно… Особенно если без придыхания на самих себя смотреть. Что-то появляется, что-то исчезает. При этом никогда не бывает так, чтобы всё одновременно было нормально. Одно упорно исключает другое. Как в сказке: нос вылез, хвост увяз. К примеру, дореволюционный период. Закоснелая монархия, расизм, неграмотность, религиозное мракобесие, бюрократия, коррупция, но при этом развитое общество и растущая экономика. Страна открыта миру. Слабый, ни на что не годный правитель. Две никому не нужные войны, две революции и всё летит вдребезги.

Ленин, большевики, Гражданская война, послереволюционная борьба за власть, НЭП. Море крови, море несправедливости, горы трупов, страна разорена, хотя и отбилась от интервентов. При этом немыслимые свободы, толку от которых мало, хотя вдохновения море. Но на пустой желудок. Эмиграция, распад и развал всего, что ещё недавно было основой страны, эпидемии, голод. Те, кто победил, не понимают, что со всем этим хозяйством делать. Те, кто проиграл, способны только ненавидеть. НЭПманы живут сегодняшним днём — он у них недолог. Начальство ставит на мировую революцию и грызётся между собой.

Сталин. Формируется Вторая империя. Сильная рука означает репрессии, лагеря, атмосферу всеобщего страха и море несправедливости. Коллективизация, индустриализация, жизнь в нищете и в вечном ужасе, но экономика растёт бешеными темпами. От репрессий не защищён никто. Вечная борьба с уклонами. Малые войны. Великая Отечественная война. Победа, вырванная немыслимой ценой и прорыв страны в высшую мировую лигу. Опять репрессии. Полстраны сидит, вторая половина готовится. От тюрьмы и сумы никто не защитит. Страна замкнута сама в себе и окружена врагами. Холодная война, как ежедневная реальность.

Маленков и Хрущёв. Страна поднимается из руин. Экономику трясёт. Начальство само не понимает, чего хочет, но репрессии закончились — жить легче. Партийная бюрократия обрастает привилегиями — её больше не зачищают, как раньше. Население начинает что-то получать, оптимизм колоссальный, но толку от него куда меньше, чем могло бы быть. Страна приоткрывается миру, но лишь чуть-чуть. Волюнтаризм начальства зашкаливает: обещания бешеные, но от прорывов в науке и технологиях кружит головы у всех. При этом внешнеполитические кризисы, но борьба за власть в стране идёт без репрессий.

Брежнев. Застой. СССР — сверхдержава. Жизнь потихоньку наладилась. Свобод больше, ханжество начальников страшное, имущественное и социальное расслоение уже пошло, но пока ещё незаметно. Религия мало-помалу входит в моду. Западный стиль потребления манит. Экономика развивается, но темпы уже не те. Оптимизма всё меньше, сомнений всё больше, доверия начальству нет, но и бояться его почти перестали. Наверх идут карьеристы и бюрократы, вне зависимости от способностей. При этом страна — сверхдержава, хотя тратит на поддержание этого статуса больше, чем на саму себя. Эмиграция манит лучших.

80-е. “Гонки на лафетах” и Перестройка. Старое поколение начальства как-то очень быстро уходит из жизни, ему на смену приходят новые партийные бюрократы: циничные, эгоистичные, не ценящие того, что имеют и неспособные трезво оценивать ситуацию в мире и в стране, мало на что-то способные, падкие на внешние посулы и лесть. Всё, что ещё работает, работает по инерции, но слова на публику говорятся правильные и в таком количестве, что многие им верят. Некоторые, кстати, верят до сих пор. На национальных окраинах к власти приходят популисты, играющие на застарелых ранах, благо, гласность этому очень способствует.

90-е. Страна распалась, экономика рухнула. Откровенные мерзавцы пришли к власти везде, где только смогли. Остальные регионы взяли под контроль жёсткие прагматики. Идеалистов не нашлось. Сторонников сохранения единого государства, во власти не нашлось тоже. Оказалось проще выкроить себе по стране, чем сохранить ту, что была для всех. Крови пролилось меньше, чем могло бы, но куда больше, чем нужно. У одних рухнули и судьбы, и надежды на будущие. У других надежды появились. Но свободы пришли любые. Воровать или создавать — кому что приспичило. Свобода религии, слова, эмиграции, информации, бизнеса…

2000-е и 2010-е. Путин с коротким перерывом на Медведева, который был из той же команды и ничем позитивным не запомнился. Пришли “Питерские”, куда более прагматичные даже по сравнению с “Семьёй”, которая тоже никуда не делась. Ставки поднялись: то, что раньше раздавалось за бесценок или вовсе даром, чужим начали предлагать купить за полную цену. Свободы стало поменьше, налогов побольше, а криминал вошёл во власть и стал не так заметен. Зато коррупция увеличилась на порядок. Второй Застой, только в Третьей империи. Крым, Сирия, Карабах, перевооружение армии… хоть что-то. Но оптимизма мало и новая большая война на носу. Успеть бы, что ли, армию до ума довести?