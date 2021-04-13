Байден подтвердил телефонный разговор с Путиным. Нашлись точки соприкосновения, порешались вопросики, даже забилась стрелочка на климатическом саммите. Деды пообщались.

Продолжавшаяся почти два месяца взаимная истерика как возникла на пустом месте, так и рассосалась, в прямом смысле, «по звонку». Конечно же, во всех сообщениях сейчас особенно подчеркивается, что «разговор состоялся по инициативе американской стороны», но не надо два раза объяснять, кому этот звонок был нужнее. Ведь инициативу можно проявить, а можно и навязать.

Прямо сейчас самым разумным шагом было бы хотя бы на месяц снять политических вещателей с эфира и отправить всю честную компанию аниматорами в Крым. Но скоро послание президента, так что пусть сидят в Москве. Тем не менее, нельзя не отметить, что мировая политика – это не игра в гляделки и не «поддержание баланса», здесь всë обстоит сложнее. И не обо всëм стоит знать и рассказывать.

Мировым лидерам остается совсем немного времени, чтобы снова поставить мир на предохранитель. Безопасность – не пустой звук, даже если она климатическая. Особенно в мире, где спокойствия от кризиса отделяет один контейнеровоз.