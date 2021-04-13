Канада отменила лицензии на поставку Турции военных технологий и оружия, причина — использование канадских технологий в ходе войны в Карабахе. И не важно, что в Канаде проживает мощнейшая украинская диаспора, ближайшие родственники которой осваивают турецкое оружие на границе ДНР/ЛНР, нельзя и всё тут.

А Россия бы и рада что-то такое Турции запретить, но после epic fail с комплексом ПВО С-400, который, вероятно, всё-таки попал в руки американских специалистов, в Москве трижды подумают, прежде чем продавать Турции что-то сложнее, чем Калашников. С другим экспортом тоже выбор для антисанкций ограничен: возводимая за счёт России АЭС, Турецкий поток и туристы. Долбанули по тем, кого не жалко — по туристам.

Исконная русская любовь к пляжам Константинопольщины сильнее любой пропаганды, но весной 2021 стало ещё более очевидно, насколько халтурно телебалаболы отрабатывают свой хлеб. В текущей оперативной обстановке, турполёты в Анталию больше похожи на визит в Баден-Баден накануне Курской битвы. Но сограждане то ли не поняли, то ли не захотели понимать ситуацию и дружно вложили почти 30 миллиардов рублей в турецкие «майские». И теперь полутруп российской туриндустрии должен придумать, как вернуть их обратно. Что-то подсказывает, что даже думать не будут, просто исчезнут и всё. Кто границы закрыл, тот пусть и платит.

Так будьте здоровы. Живите (не) богато. Сидите все дома, смотрите парады.