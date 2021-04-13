Наш “Капитан Очевидность”, ВШЭ, в очередной раз выпустила доклад, в котором констатировала отставание страны на рынке передовых технологий от конкурентов и предупредила о том, что это может быть навсегда. Ну, предупредила и предупредила. Тоже новость! Тем более, что “Вышка” с её ролью в перекурочивании отечественной науки, образования и, кстати, экономики, в огромной мере за отмеченные её экспертами печальки и ответственна.

Тут можно лишь спорить: специально это делается, чтобы на веки вечные закрепить роль России, как поставщика на мировые рынки сырья и продукции первичного передела, или так уж случайно вышло, попутно с дележом всего, накопленного в стране в предыдущие общественные формации между новыми сильными мира сего, изрядная часть которых помянутую ВШЭ крышует и использует в личных интересах и целях. К примеру, с учётом её роли в формировании политики отечественного ЦБ.

Одно лишь радует: список стран, которые приводятся в помянутом докладе, как мировые лидеры, по части освоения новых технологий, очень уж странен. Там нет многих из тех, кто в этой сфере всем в мире хорошо известен, зато полно совершенно непонятно откуда взятых авторами игроков. Так что, не исключено, что весь этот доклад такое же фуфло, как и всё то, что пишут или говорят столпы нашей экономической мысли, в том числе окормляющие ВШЭ, по поводу экономики вообще. По крайней мере – нашей.

Каждый раз, когда наши счетоводы от экономики, неважно, от какой именно конторы, работающей на какой именно клуб миллиардеров, наших или иностранных, в очередной раз пишут или говорят очередную неубиенную мудрость про отечественную экономику и её перспективы, хочется, взяв их за лацкан крепкою рукой, спросить, что они сами создали? Какие отрасли и сферы деятельности в стране благодаря им возникли? Насколько она стала жить богаче? Как усилилась? И если нет, то почему?

Как ни печально, сколько ни отнимай и ни дели, умножить и прибавить это не поможет. Разные действия. Реальный сектор заменён в стране на виртуальные финансовые пузыри благодаря в огромной мере действиям ВШЭ, ЦБ, правительства и всей той гопы, которая сидит на распиле остатков нашего большого барака. Спасибо санкциям, они хотя бы чуть-чуть притормозили деградацию страны, прочистив головы начальству. Но инерция её движения такова, как она есть. И тут доклады выпускай, не выпускай…