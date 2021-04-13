Интересно девки пляшут, можно было бы сказать насчёт визита Владимира Зеленского к Реджепу Тайипу Эрдогану, наблюдая их танго, проникнутое взаимной страстью и чувствами, далеко выходящими за рамки политической целесообразности, когда б не гендерная нестыковка: оба они мужского пола. Эрдоган точно, по Зеленскому есть вопросы, но скорее всего, тоже. С поправками на воспитание и образ жизни, но всё-таки… Ну, значит, интересно плясали мужички. В отечественной оперной классике такое тоже есть. Те же “Половецкие пляски” в “Князе Игоре”, к примеру, уместны для обоих персонажей. Зря, что ли, Бородин с Римским-Корсаковым в своё время старались?

Для Эрдогана Украина — такая же бывшая провинция Оттоманской Порты, как Балканы, Закавказье и арабский мир. Да и по тюркской части… Целиком она на принадлежность к “Тюркскому миру”, в отличие от Казахстана, Средней Азии и Азербайджана не тянет (насчёт тюркских регионов России разговор особый), но крымские татары в её пределах живут, и не только в самом Крыму. Да и некрымские татары, тоже, и даже в немалом количестве. Гагаузы в Молдавии тоже большинства населения не составляют, но Эрдогану их для закрепления турецкого присутствия там хватает. О турецких общинах Германии, Австрии и других западноевропейских стран и не говорим.

Для Украины, лихорадочно пытающейся отыскать хоть кого-нибудь, кому можно продать всё то, что там ещё не продано, не вызывая немедленного запрета со стороны американцев, которые её де-факто контролируют, Турция — находка. С Россией ей взаимодействовать нельзя: вашингтонское начальство напрямую запрещает, да и брюссельское не в восторге. С Китаем получилось то же самое. Разве что тут была чисто американская игра. Но “Мотор Сич” Пекин ещё долго припоминать Киеву будет. Самим американцам то украинское хозяйство, которым Зеленский волен торговать, не нужно. Европейцам тем более. А те объекты, которые к рукам прибрали местные олигархи, вырвать у них без боя нереально.

Турки, конечно, далеко не так богаты, как китайцы, но Украина для них изрядный рынок. Да и по Крыму у них ностальгия, вот уж какую сотню лет. Донбасс их не интересует, но Приазовье и Причерноморье — их исторический домен. Плюс беспилотники и опыт их использования Азербайджаном в Карабахе, который сильно возбудил Зеленского. Плюс Турция — член НАТО, но недисциплинированный и с немалым опытом соперничества с Россией. Опять же, то, что по части советских военных технологий может сдать им Украина, для них предмет для обсуждений, а для американцев — нет. Они же не Китай. Пускай, что смогут, перехватят. В итоге интересный может выйти карамболь. Зеленский-Эрдоган. Какая прелесть…