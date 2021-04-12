Александр Буйнов отказался ехать на «Славянский базар»

“Артистов можно разделить на две категории: продажные и верные. И, как правило, талант остается с теми, кто не предает. Поэтому не нужно звать продажную трусливую попсу на «Славянский базар». Она не выдержит давления жалких ботов.

Позовите великих: Александра Михайлова и Владимира Гостюхина, группу «Любэ» и Александра Розенбаума, Газманова и Маршала, зазвучат «Галасы ЗМеста». Предатели и мерзавцы, белохвостые латушки будут шипеть и проклинать нас от зависти. Но вместе с Кубанским казачьим хором мы споем нашему Президенту: «Любо!»”.

Это заявил в эфире белорусского телеканала СТВ Григорий Азарёнок — известный пропагандист, сын сотрудника отдела информации администрации Лукашенко, награжденный медалью «За отвагу» за провокации во время митингов — Азарёнок бросал петарду в сторону силовиков обвиняя в этом протестующих.

Сегодня стало известно, что петь «Любо» президенту Белоруссии отказался Александр Буйнов. При этом Буйнов участвовал в записи песни «Любимую не отдадим», после чего отрицал, что он это сделал в поддержку Лукашенко. Список отказников от «Славянского базара» продолжает пополняться.

Чем хорошо заявление Азарёнка. Артистам не получится делать вид, что они едут в Витебск вне политики. В прошлом году «Славянский базар» как бы «совпал» с выборами и задержанием «вагнеровцев». В этом году уже всё очевидно. Если Дмитрий Губерниев едет в Витебск, то он поддерживает репрессии против пловчихи Герасимени и других белорусских спортсменов. Азарёнок подтверждает.