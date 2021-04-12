Стороны конфликта на Донбассе внезапно осознали, на край какой бездны сами себя загнали. И теперь пытаются решит две задачи одновременно – дать «заднюю» и не сделать это первыми.

Весь месяц приготовлений к войне был похож на реконструкцию начала Великой Отечественной «по просьбам трудящихся». Вот как, например, в июне 1941 года выглядело накопление сил по обе стороны будущего фронта? А вот так и выглядело – 4 миллиона человек с техникой просто «блуждали» и всë. Вот что этот «блуд» в итоге вылился, помнят, как выяснилось, далеко не все.

И если вчера Зеленский с Эрдоганом едва ли не целовались от восторга по поводу друг друга, то сегодня и Зеленский уже не улыбается, и Эрдоган поспешил заявить, что Турции выступает за мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Ведь всë это время Россия молчит. Но не от обиды. Россия не обиделась. Россия сосредотачивается.