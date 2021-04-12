Очередные штаммы коронавируса идут по миру от страны к стране. Одно за другим государства, сталкивающиеся с этой заразой, вынуждены признавать наличие проблемы и закрывать экономику. При этом повсеместно идут протесты населения и активистов антивакцинного фронта против властей – неважно, каких. Судя по географии этих протестов, людям в принципе всё равно за или против кого и чего выходить на улицы. Был бы повод. При этом тех, кто разоряется из-за отсутствия туристов, понять ещё можно. А вот самих туристов, рвущихся в охваченные коронавирусом страны, нет. Ну, ладно, сами заболеют. Так ведь всех окружающих перезаражают к чёртовой матери! Всё равно требуют пустить – в ту же Турцию, хотя там вся страна охвачена пандемией и в Россию коронавирус оттуда в основном и везут. Причём российские вакцины на том же Западе, да и в Турции, так и не используют. Блоковая солидарность, что ли?

Пришла по электронной почте очередная петиция: требование организовать полёты в Турцию из тринадцати российских регионов, откуда их, пока что, с учётом ситуации в этой стране, справедливо отменили. С мозгами, что ли, у тех, кто её разместил и подписывает, совсем плохо? В головах у них кость. С другой стороны, не в первый раз такой дурдом. С Египтом после их революции, когда снесли Мубарака, было то же самое. Страна охвачена волнениями. Власти нет. На Синае идёт партизанско-террористическая война: взрывают трубопроводы, обстреливают патрули. Туристам тоже достаётся: для ряда ультраисламистских группировок они – главная цель. Каир горит. В Александрии теракты. “Арабская весна”, как она есть. При этом, нашего туриста в основном интересует, успеет ли он слетать туда, чтобы в ближайшие пару недель захватить обещанные лично ему туроператорами скидки…

Мораль в сей басне отсутствует полностью. Что толку сетовать на кретинизм человечества? Оно такое, как есть и другим, судя по всему, не станет. Просвещай его, не просвещай… Тем более, пора теперь другая: не просвещение, а мракобесие и суеверия на повестке дня. Но, может, это именно то, что люди именуют Б-жьим промыслом? Решил Г-дь очистить ряды верующих от тупых фанатиков, не верящих ни в медицину, ни в науку, ну и настроил их против вакцин и каких угодно ограничений. Пускай хоть вымрут все. Такое может быть? Вполне. Ну, надоело Ему с идиотами возиться. Кто знает, что у высшей силы на уме? Тем более, что Б-г ревнив, безжалостен и грозен, что нам ещё из Библии известно. А доброты, терпимости и толерантности невесть к кому он отродясь не обещал…