О лягушачьей икре в весеннем пруду

Попался на глаза очередной текст старинного знакомого с сайта “Эха Москвы”. Старинного в прямом смысле слова: впервые встретились с ним в конце 80-х. Такой тогда был оптимист и душка… Теперь – редкий даже для “Эха” мизантроп. Но есть и у него своя аудитория. Она у всех есть. У русских рэперов (невероятно чумовое сочетание понятий, но как явление они вполне реальны и даже осязаемы), у Ксении Собчак и Ольги Бузовой, у монархистов и у анархистов, Навального и Яшина, Невзорова и “царебожников”… У нормальных людей тоже есть. Интернет – как европейский “блошиный рынок”. На нём всякий себе что-то лично для него интересное найдёт. Но это уже тема совсем отдельная. Сосредоточимся на том, с чего мы начали. А то как растечётся мыслью автор по древу, как понесёт она его в неведомые дали…

Так вот, просмотрел бегло автор оный текст помянутого знакомого, назовём его для простоты Матвеем Г. (оно и тайну личности, вроде как, сохраняет, и звучит неплохо) и взгрустнулось ему. Про Украину и её отношения с Россией был тот текст. Да что там текст! Крик души раненого в интимные части тела марала. Иначе и не скажешь. И заинтересовало в нём автора только одно: та совокупность нюансов видения мира, которая Россию однозначно превращает в Мордор, Путина в Чёрного Властелина, а намерения его видит удушающе хищными и неизбежно пагубными. По крайней мере, для того уголка света, духовного подъёма, человеческого тепла и стабильности, который для Матвея Г. олицетворяет Украина. А раньше в этой роли была Грузия, растоптанная, растерзанная и униженная тем же ВВП (хотя на царстве нашем был тогда Медведев).

Что характерно, причём не только для Матвея Г., но и для всех его соратников по эфиру и интернету: Виктора Ш., Евгении А. и остальных, несть им числа, из тех, кто в 90-е был близок к власти и оттого прощал ей всё, а нынче отдалён от трона и от ушей ближнего круга Первого, и пережить этого никак не в состоянии, полутонов там нет и быть не может. Чёрное или белое. Силы света против сил тьмы. Толкиен и Лукьяненко на два порядка тоньше, но этим людям не до того, как мир устроен, они заряжены на однохордовое понимание того, что хорошо, что плохо. Так что не то, что спорить (спорить с ними невозможно в принципе), но и хоть как-то не совпадать с ними в оценках, опасно. Тут же исходят на г-но самым неприличным, но бешено энергичным образом. Привыкли уже. Автоматическая реакция организма – как у скунсов.

Что там на самом деле происходит, их вообще не волнует. Живут в параллельной реальности, которая с обычной, естественно, не совпадает и совпасть не может, и это их выбешивает до предела. Такая вот, безудержная инфантильность, притом, что люди взрослые, а многие уже и пожилые. “Я хочу, чтоб было так, как хочу, а не так, как оно есть. И в том, что оно устроено иначе, виноваты: …” Далее или длинный список потенциальных врагов, или сразу Путин, чтобы не заморачиваться. Страшная это сила, детское восприятие мира у взрослого человека. Очень помогает на всех показательно обидеться, завернуться в тогу, встать в углу (повыше, чтоб все видели) и, обвиняя и разоблачая зло, скорбеть и призывать к отмщению. Естественно, американцев. Больше же некого…

В итоге вся эта, напоминающая лягушачью икру в пруду по весне, плотно сбитая в социально однородные сообщества, стенающая масса, испуская тревожные сигналы, создаёт мощный информационный фон, воздействующий на всё, что с ней соприкасается в постоянном режиме. От украинского руководства, которому и без того хороший психиатр нужен, до руководства американского и европейского, зацикленного на распространении среди туземцев высших прогрессивных ценностей. Отчего много несообразностей может произойти, включая ту самую войну. Как, кстати, в своё время во Вьетнаме, Афганистане и Ираке было. И, главное, сделать тут ничего нельзя. Пока гром не грянет… Да и после, большой вопрос.

Никто никогда нигде не рассматривает складывающиеся в мире ситуации объективно, за исключением ничтожного числа тех, кто на это способен. В случае Украины (а раньше – Грузии) это означает, что на бедных невинных агнцев напал или вот-вот нападёт страшный хищник, который спит и видит, как бы их расчленить и поглотить. И кабы не звёздно-полосатый рыцарь Света со сверкающим мечом… При этом американцев понять можно: они на комиксах воспитаны. Но наши-то?! Однако, и они ничем не лучше. Хуже. Так что, их можно сразу игнорировать. Не слушать, не смотреть и не читать. Так экономит нервы… Отметим, впрочем, что начальству нашему до того не хочется во всю эту белиберду влезать, и после результат расхлёбывать и разгребать… Что Киев до сих пор и выручало.

То есть в сердцах, понятно, автор тоже частенько говорит народу из Германии, из тамошних верхов, как нам ОСТОЧЕРТЕЛО брать их Берлин. Да и с французами на эту тему есть о чём поговорить. Но автор – частное лицо. Что же до наших лиц официальных, отстали бы от них, они б спокойно зарабатывали деньги, тихонько грызлись меж собою, как и положено политикам, смотрели бы сквозь пальцы на всё, что происходит вокруг них и никого не трогали. Но не судьба. Или, наоборот, судьба у них такая. Действие же автоматически рождает противодействие. И тут Путин стоит во главе отечественной руководящей гопы, или нет, неважно совершенно. Путин ещё из самых мирных. Хотя Матвея Г. и всех его однополчан во интернете в этом вовек не убедить. Но, может, и не надо?