Сколько надо вина, чтобы запить лондонский стейк?

Занесло нас с женой как-то в начале 2000-х в Лондон. Бизнес-форум там тогда российский был. Они тогда в Питере ещё не проходили, все, кто только мог, съезжались в логово мирового капитала. Путин только-только пришёл к власти и чем всё это для бизнеса и страны обернётся, никто даже подумать не мог. Так что, собирались в Лондоне раз в год на несколько дней олигархи бывшие и действующие, чиновники, входившие в силу и выходящие в тираж, депутаты от всех партий, включая коммунистическую, журналисты с фотографами, авантюристы и красотки на вольном выпасе, которых было вежливо принято называть дамами полусвета, а в обычной жизни – шмарами. И были там министры, и замминистры, и политики, и бандиты из особо продвинутых, и секретари-референты, и Березовский с Закаевым, и дети тех, кто в Лондон их услал учиться, подальше от отечественных разборок, продолжая зарабатывать длинный доллар в России, и их жёны, уехавшие в Лондон, присматривать за детьми… Более или менее молодые все тогда ещё были. Наивные, но очень оптимистичные.

Ну, тусовка, так тусовка. Сходили с женой на игру клуба “Челси” за отдельные деньги. Стадион хороший, игра – полное фуфло. Не игра, а чистое шоу. Бешено зарабатывающие оглоеды, лениво перемещаются по полю, делая вид, что это им и вправду интересно. Трибуны, в свою очередь, делающие вид, что это интересно им. Поучаствовали в гала-ужине в Британском музее, под здоровенным скелетом динозавра, вокруг которого расставили обеденные столы. Прикольно было. Пришлось жене под это дело прикупить в Москве длинное платье с декольтированными плечами. Ну, выгуляли платье. У самого к тому моменту смокинг уже был, специально привезенный из Берлина, поскольку их на тот момент в Москве в помине не было. На мюзикл сходили, в очередной раз попав на модную постановку “Мамма-миа” по “Аббе”. В Нью-Йорке его, в принципе, уже на тот момент посмотрели на Бродвее, но лондонская версия была чуть-чуть другой, да и мелодии уж больно были хороши. Что значит, классика… Особенно для наших людей. Музыка молодости!

На антиглобалистов подивились, которые бузили у отеля. Могли их наши бизнесмены, к слову, очень сильно отоварить и даже, в общем-то, хотели, когда те наглеть начали. Форум-то был российский, хотя и “как бы” деловой. Но как эти несчастные ушлёпки нам начали про нищих детей в Африке втирать, которые голодные сидят по своим хижинам исключительно из-за русской мафии с её газом и нефтью… Их даже бить, и то враз расхотелось. Больные на все свои английские головы чудаки и чудачки. Что с них взять? Только Василия Шандыбина, который их чуть было там не посносил как кегли, забив на классовую солидарность, долго потом подкалывали. Заслужил. Ну, заседания, опять же, как без них? А там, кто не Ходорковский, тот Куснирович или Козырев. Иных уж нет, а те далече… И экскурсии, экскурсии, экскурсии. Сити, Тауэр, зоопарк, Вестминстер, Виндзорский дворец, парки, кораблики на Темзе, Оксфорд и всё прочее, в ассортименте. Но был в программе пункт, с которым было явно напряжённо. И назывался он – еда. Поскольку местная была не очень, а индийскую, от которой англичане балдели, из-за её остроты не любила и не любит до сих пор жена. Бывает.

Нет, чем за завтраками кормили в отеле, то было ещё ничего. Чем на приёмах – тоже. Но остальное… Смотались в расхваленное в туристическом справочнике место, попробовали “фиш энд чипс”. Чухня. Случайно затащил её к индусам, когда очень есть захотелось после длиннейшей прогулки на свежем воздухе. Ужасно. То есть карри для автора – это нормально, но для жены оно напалм-напалмом. Припоминает до сих пор. Ну, “Фрайдис” ей зашёл. Американская, средней руки едальня, привычный вкус, всё без особых специй. Но для того ли ехали мы в Лондон, чтобы питаться в ресторанчике, с меню, как на Тверской или Манхэттене?! Заело. А дурная голова ногам покоя, как известно, не даёт. В итоге сгоряча попросил совета у портье в отеле. Солидный дядечка, в клетчатой жилетке, туристическая стойка, вроде как, из морёного дуба… Ну, он совет и дал, послав нас в лучший, как он его гордо отрекомендовал, лондонский стейк-хауз. Туда мы, влезши в горбатый местный кэб-таксомотор, в итоге и направились. Так, как оказалось, зря…

Сто раз и до того, и после автор убеждался: понты-понтами, но не надо верить в поездках ни таксистам, ни гидам, ни портье. Тем более, не надо ездить в рестораны, которые они рекомендуют. Потратить деньги – да. Повспоминать – конечно. Похвастаться, что в этом месте был… Ну, если есть охота, так чего же нет? Но гастрономического удовольствия там точно не получишь и, что называется, потратишь вечер зря, хотя и за большие деньги… Продолжим нашу повесть. Тем более, что столик нам с женой портье в том ресторане заказал заранее, так что линять оттуда куда попроще и вкуснее, на что упорно намекала умная жена, было, вроде как, неудобно. На чём автор обычно и горит, как свеча. В общем, довёз таксист. Известный ему адрес. По улице сплошные пабы, рестораны и прочие едальни. И народу много, что, вообще-то говоря, хороший признак. Причём по большей части англичане, что, говоря по чести, не фонтан. Поскольку отдыхают они шумно, пьют очень много и потом ведут себя похабнее похабного. Нам тут, в России, это и не снится.

Дошли до места. Очень стильный зал. Всё в дереве, картины на стенах, меню с подробным описанием (для туристов-идиотов), что значит каждая отдельно взятая прожарка… Автор весь в приподнятых чувствах: как же, всё-таки вывез жену в явно приличное место. Жена, вроде, оттаяла… Ну, выбрали, что на душу легло. Автор ещё, когда заказывал вино, подметил очень уж высокие за некоторые позиции цены, но, вроде как, в Москве бывало и покруче, там, куда олигархи обычно столоваться приходили. А тут Европа, как-никак… Короче: взяты были два стейка, на всякий случай соусы: перечный и грибной, креветки для жены, на закусь, и бутылка вина. Не самая понтовая, но Шато Мутон Ротшильд. Фирма веников не вяжет, фирма делает вино. А тут надо заранее сказать, что ни автор, ни жена его, ни друзья, большую страсть к стейкам в их англосаксонском варианте не испытывают. Сырое мясо не любили и не любят. Да и полусырое, просто с кровью, тоже как-то не особо. Увы. Но не расположил к нему Г-дь их грешные души.

Другое дело, кавказский стиль, среднеазиатский, отечественное жаркое с чесноком и луком, еврейское кисло-сладкое – эссик-флейш, арабский и турецкий кебаб и шиш-кебаб, латиноамериканское чурраско и асадо, или там, израильские варианты всего, что выше перечислено. Ну, итальянский или немецкий стиль. Венгерское или румынское мясо. Хамон испанский. Стиль текс-мекс. Но не то, что подали в итоге чёртовы британцы. Как можно было так испортить мясо, чтобы оно по вкусу, сохраняя соки, напоминало ужё прожёванный и частично переваренный картон… И соусы тут ни в чём не помогли. Тут нужен был йеменский схуг, зелёный или красный, чтоб глотку продрало насквозь. Банальный кетчуп, лучше барбекю или из острых слив. Индийский чатни. Аргентинский чумичурри. Аджика – наша, горлодёристая. На худой конец, ткемали, сацебели или наршараб. Но точно не то беловатое фуфло, которое у англичан зачем-то притворялось соусами. И это был “лучший стейк-хауз Лондона”?!

Овсянка, сэр. Причём с креветками жене также не сильно повезло. Холодные были креветки, как полярная зима. С обычным розоватым соусом, типа “Тысяча островов”. Облом, так уж по всем позициям облом. При этом, пока давился дорогим элитным мясом, вдруг как-то быстро кончилось вино. Полтора бокала жена, остальное – сам, вот бутылка и опустела. А мясо-то на тарелке лежит и в глотку особо не лезет. А есть всё же хочется… Ну, взял ещё бутылку такого же вина, только другого года. Шато Мутон Ротшильд 1978-го. Очень, почему-то, показался прикольным этот год, как раз, чок в чок, совпавший с годом памятного нам с друзьями венгерского стройотряда. И вот тут глаза у сомелье вспыхнули и сервис резко улучшился. Почти три сотни фунтов стерлингов за бутылку: народ почуял крупного клиента. Прикол был в том, что жена пить отказалась наотрез, так что осушать ценную находку пришлось самому. И тут не то, чтоб очень уж хотелось, но дело было в принципе. Наш человек недопитую бутылку на столе оставлять не должен!

Желающие могут по этому поводу автора осуждать, сколько им угодно. Однако, не для того заканчивали мы с друзьями Московский институт стали и сплавов, чтобы у англичан вино не допивать. От этого перевернулись бы вверх дном и обе наши незабвенные общаги: “Дом коммуны” с “Металлургом”, и все заводы, на которых пришлось проходить практику или работать, от Магнитогорского металлургического до московского “Серпа и молота”. Так что стейк, навеки опозоривший в глазах автора кухню Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, был-таки, несмотря ни на что, добит и вино тоже. Восхищённые взгляды официантов, редко встречавшихся в своей практике с тем, как могут пить отечественные металлурги, если перед ними стоит такая задача, были автору наградой. Жена до сих пор утверждает, что на обратном пути, автор был чертовски разговорчив и слегка приплясывал. Преувеличивает, наверное. Молодые ещё тогда мы были. Были силы. Было здоровье. Зато теперь остались воспоминания…