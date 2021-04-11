Палатки, пиво и шукрут

Открытие в Берлине у Бранденбургских ворот палаточного “лагеря демократии” сторонников Навального, которым, помимо него самого, не дают спокойно спать “Северный поток – 2″ и вещание на территории ФРГ российской RT, есть вещь симптоматичная. Болезнь “навальный” перешла в хроническую фазу. Триумфального возвращения героя, спасённого от злого Путина и “Новичка” врачами “Шарите”, не случилось. Фильм про “дворец Путина” в Геленджике породил массу анекдотов и изрядно испортил отношения России с Германией, которая вдруг оказалась страной, агрессивно пытающейся играть на внутрироссийском политическом поле неконвенциональными методами времён холодной войны. Массовых протестов населения, несмотря на участие в их организации западных дипломатов, тоже не случилось. Дипломатов выслали, наиболее агрессивных из уличных бойцов судили и сажают.

Показательное возмущение высокого европейского начальства по всем этим поводам, начальство российское в кои-то веки откровенно умножило на ноль. Те до сих пор в себя от этого прийти не могут – не привыкли. Ну, всё в этой жизни случается первый раз. Придётся привыкать к тому, что лекции о демократии в Москве как раньше не проскакивают. Опять же, правильным, с точки зрения революционной логики, была бы организация палаточного лагеря у стен Кремля, на главном въезде. И не на месяц, как в Берлине, а бессрочного, или хотя бы, пока Путин не уйдёт с поста. Однако, даже самые ярые его противники осознают, что никаких палаток там поставить не дадут. И заметут уже по полной, чего никто из болельщиков и команды Навального для себя не хочет. Так что ближайшая точка, где они этот бомжеватый слёт провести реально смогут – именно Берлин. Ну, там свои палатки и поставят.

Опять же, там и к спонсорам поближе, и к кураторам. И питание улучшенное. Пиво, шнапс, рулька с кислой капустой, баварские колбаски и апфельсафт для тех, кто алкоголь не пьёт, весьма духоподъёмны и любой протест облагораживают много лучше доширака. Плюс из России обещали оппозиционные политики приехать. Коронавирус, не коронавирус: у них своя борьба. Люди играли против Путина всерьёз. Не за Россию: им она по барабану. Задача – скинуть Первого, а там осесть во власти и делить добычу, пока из горла не полезет. Нормальная политика. Всегда, везде и у всех она такая. Хотя есть там и те, кто искренне болеет за Навального. Это ж как спорт. Кто за “Спартак”, кто за “Реал-Мадрид”, кто за “Аякс” или “Ювентус”. Чем Навальный хуже? Пока сидит, они за него болеть будут. На свежем воздухе им в Берлине жить куда приятнее, чем ему в колонии, к которой он был явно не готов.

Отметим напоследок, что “операция Навальный” явно провалилась. Нет, говорить про него пока не перестанут, на это много сил и средств направлено, но схема явно не работает. Да и персонаж не тот. Чем дальше, тем из всего этого накачанного компроматом информационного пузыря заметней лезет на поверхность реальная персона, а это точно не герой любовного романа, боевика, мистического триллера или хотя бы какого-то другого пристойного жанра. Не Мартин Лютер Кинг, не Нельсон Мандела, не Гавел и не Сахаров. А за сомнительного и довольно мутного и неприятного персонажа идти на баррикады… В общем, пора раскручивать кого-нибудь ещё. Проблема всей этой тусовки в том, что тех, кто на что-то реальное способен и может хоть кого-то вдохновить, там нет и не предвидится. С программами у них хреново. С целями, задачами и методами – тем более.

Опять же, страшно тухлые и устаревшие у них шаблоны и инструкции. Нигде особо больше не прокатят, тем более, у нас. Вот, разве что, в Берлине: подкормиться. Но это как с Керенским в эмиграции. Ну, был такой персонаж, и что? И долго жил, до брежневской поры. Кого бы он в Союзе беспокоил… Что до того, что Путин подписал закон, который ему позволяет править ещё пару сроков – осознаем, что это демонстративный и более чем показательный ответ. Скинуть его никто не скинет, старайся – не старайся. Уйдёт, когда сочтёт, что это нужно. И власть отдаст тому, кому захочет. А правильно, или как уже раз было с Медведевым, непредсказуемо. Как карты лягут. Кто доживёт – увидит. Как и то, чем это кончится. Но совершенно точно, берлинские палатки тут не пляшут и не спляшут. Не та страна, не та эпоха. Период суицида мы прошли. Спасибо всем соседям за уроки. Как минимум чего не надо делать, страной и населением выучено прочно…