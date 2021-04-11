Забавно смотрятся расклады руководства украинской армии и западных военных экспертов насчёт будущей ситуации на Украине. Они, похоже, разобрали уже всё, причём в деталях. Какие города России нужно будет брать под контроль и почему. Как будет действовать Путин. Что собой представляют ВСУ и когда они, изгнав потенциального агрессора с территории Украины займутся Россией. Там же так будет? Ощущение феерическое. Фантазийное у людей воображение до крайности. Впрочем, как на Кравчука посмотришь… Такая смесь нахрапистой наглости, безграмотной самоуверенности, ни на чём не основанного хамского чванства и самодовольства может встретиться в природе только у украинского партийного чиновника, приученного советской властью к полной безнаказанности. Били его явно мало. А он для Украины персонаж типичный: там и куда худшие экземпляры за последние 30 лет подросли.

При этом прогнозисты, предсказатели и аналитики все как один живут не просто в мире собственных иллюзий, но именно в таком, где Украина – центр мира и всё, что исходит и будет исходить от её прошлого и нынешнего диковатого и провинциального начальства, есть главная забота сильных этого мира. Что в своё время великолепно описал ещё Гоголь, который сатириком не на пустом месте стал. Знал свой край и тех, кто его населяет. Относиться к этой, неотделимой от местного политического бескультурья черте, можно по-разному. Но, хоть презрительно, хоть снисходительно, или с идиотическим умилением, как на плохо воспитанного, избалованного, но своего ребёнка (изрядно повзрослела и заматерела, однако же, при всём том, сия охамевшая скотина), на украинское руководство смотри, либо с чисто этнографическим естествоиспытательным любопытством, делать с ним что-то надо.

Что показательно, никто из тех, кто развлекает публику сотрясением воздуха с экранов или бумагомаранием, на тему возможного конфликта Украины и России из-за Донбасса, не учитывает эволюции российских вооружённых сил за годы, прошедшие с Пятидневной войны в Грузии до миротворческой операции в Карабахе. Никто из них не оценил тот опыт, который российские военные получили в Сирии и не задумался над, вроде бы, элементарной вещью: когда и если всё у Киева так радужно, чего же США и Турция не выбили на раз из Сирии российские ВКС? И почему американское военное руководство так регулярно сверяет часы с российским, чтобы вдруг чего не вышло? Про Эрдогана, с которым у Путина отношения своеобразные, но явно тесные, вообще не говорим. А что он Крым не признаёт российским, так и не надо. Мы по Северному Кипру тоже его не радуем.

Вообще, похоже, что в мире складывается мало-помалу картина межгосударственных отношений, которая изрядно отличается от той, которая установилась в 90-х и 2000-х годах. Притом, что западный военный блок теоретически един и на него никто не покушается, все его основные члены действуют не просто сами по себе, но иногда торпедируя и всегда не согласовывая действия с партнёрами по альянсу НАТО. В итоге, то Вашингтон и Париж просят Москву объяснить, что делают в Закавказье Анкара и Баку, то Рим с Парижем борются между собой за Ливию, то ФРГ и США морочат голову Москве вопросами про передвижения наших войск на нашей же территории, по паническим запросам Украины… Но, откровенно говоря, Киев изрядно всех в этом подлунном мире достал. Чего не понимает, да понять и не способен. Нечем. И, главное, ему открытым текстом всё сказали, а он всё нарывается и нарывается. Печально это…