Рогозин обещает. Луну, Марс, Венеру…

60 лет со дня первого космического старта… То есть со дня первого УСПЕШНОГО космического старта. Гагаринского. Фильмы по телевидению идут, умные люди интервью дают… Глупые, но с положением в обществе тоже дают – куда от них деваться? Но это всегда было. Кто прошлое вспоминает, кто насчёт будущего фантазирует, кто начальству баки вкручивает, про гигантские успехи, которые отечественную космонавтику под их руководством ждут… Может, конечно, и ждут. По крайней мере, насчёт китайцев в этом можно быть уверенными. Да и все прочие подтягиваются. Индусы, иранцы, израильтяне… Ну, и американцев забывать не стоит. Благо, это теперь мы начали Китаю помогать, а до того Соединённым Штатам от нас столько ништяков досталось – и не перечислить. До сих пор мы им космические двигатели поставляем. За 30 лет они ничего подобного создать не смогли.

Трудно даже представить, чем была бы сегодня страна, если бы её наука, образование и промышленность развивались так, как развивались. Если бы политики, бандиты и эффективные менеджеры не подмяли её под себя, включая все те направления, где раньше главными были конструкторы, научные руководители и те, кто был на острие прорыва: космонавты, полярники, подводники и моряки… Да, что об этом говорить. Как вспомнишь про программу “Морской старт”, про космодром “Восточный”, да про наши успехи в реформах, модернизации и оптимизации страны, которые смесью афер и воровства пока открыто называть не принято, хотя являются они именно ею… Про проданные за рубеж, в те же Штаты, уникальные артефакты начала космической эры, которые теперь выставлены в Музее авиации и космонавтики, в их Вашингтоне…

Как объяснить людям, у которых нет чести, если они начальники, а то и очень большие начальники, почему к ним относятся, как к последней шпане? Американцы вытирают о них ноги именно потому, что искренне презирают. Да и как иначе? Историю про продажу первородства за чечевичную похлёбку в этой стране каждый знает. Библию все читали или хотя бы про неё слышали. Что представляют собой с их точки зрения те, кто сдал бесплатно, польстившись на пустые комплименты и туманные обещания, или продал за 30 сребреников страну со всеми её завоеваниями и достижениями, и до сих пор продолжает заниматься тем же самым, только повысив ставки, чтобы содрать за неё на рынке цену повыше? Да и китайцы на нас косятся всерьёз. Альянс с нами для них ситуативный. Мы с их точки зрения дважды ревизионисты: один раз при Хрущёве сдали своё прошлое, другой при Горбачёве. Редкие болваны получаемся.

При этом вспоминается, как 10 лет назад летал на Байконур на 50-летие Гагаринского старта. Маленький город, то ли казахстанский, то ли российский. Заложенные кирпичами и шлакоблоками окна во многих домах: хозяева уехали в Россию, продать или сдать жильё не смогли, и чтобы не ограбили их квартиры… На каждом шагу памятники прошлого. Бедные маленькие домики, где жили Королёв с Гагариным – теперь в таких наши топ-менеджеры разве что своих дворников поселят, да и то… Музей – роскошный, уникальный. Тоже небольшой. Трибуны, средней обустроенности. И жаркая даже на расстоянии колонна пламени, из которой в небо поднимается ракета, а потом раскалённые, несмотря на холодную весеннюю ночь, плиты стартовой площадки, куда гостей везут, чтобы те сами ощутили, что к чему… Ощущение на всю жизнь.

Рогозин обещает. Луну, Марс, Венеру… “Буран” стоит, выставленный напоказ, как символ всего того, во что страна эволюционировала со времён последнего генсека. Остатки прошлых достижений, пристроенные к супермаркету, идущему от Калининграда до Владивостока. Который периодически напоминает то публичный, то сумасшедший дом. И это ещё неплохое развитие событий. Могло быть как в Таджикистане, Киргизии, Молдавии, Армении или на Украине, где всё ещё печальней. Пока что, до такой степени деградации в России дело не дошло, хотя кто знает, что нас ждёт? Чубайс не дремлет, Греф с Сердюковым тоже на своих постах, кто не “Семья”, тот “питерский”, кто не из этих кланов, так значит из других, от них немногим отличающихся. Но 60 лет первого космического старта… Одно из четырёх за 100 лет однозначно радостных событий в истории нашей страны.

Первым из них стало отречение императора Николая II в 1917 году. Февральская революция. Все в восторге. Нет никого, кто бы поддержал царя. Генштаб и армия, двор, церковь, население – все классы и прослойки. Всё грустное и страшное было уже потом, тогда о нём никто не думал. Вторым – Победа в 1945-м. Война окончилась! Палили в небо изо всех стволов. Потом шли похоронки из Чехословакии и Маньчжурии, была волна послевоенных высылок, посадок и репрессий. Но в этот день 9 мая, такое было счастье… Ну, что ещё? Гагарин в космосе. 1961 год. Невероятное ощущение прорыва в будущее. А последний – провал ГКЧП. Три сумасшедших дня, жуткий напряг и ожидание чего-то страшного: то ли репрессий, то ли новой гражданской войны… И вдруг, всё кончилось. Опять-таки: развал страны, который не закончился и до сих пор, был после. Кто бы знал. Так что 60-летие гагаринского старта и в самом деле ДАТА. Порадуемся, что ли, за неё?