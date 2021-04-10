Сезон пожеланий

Турция подтвердила Украине непризнание вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Украина подтвердила Японии принадлежность именно ей, а не Китаю, островов Сенкаку и предложила перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в “нейтральную” Польшу. Макрон предложил Тихановской помощь в организации скорейших президентских выборов в Белоруссии. Меркель предложила Путину столько всякого разного по Навальному, что сиделец теперь, как честный человек, должен бы на ней жениться. Байден предложил Меркель перестать строить “Северный поток – 2″. Путин пожелал Байдену выздороветь… И это пока единственное адекватное высказывание среди перечисленных. Что-что, но душевное здоровье им всем точно не помешает.

Вообще-то, представленный вниманию читателей ряд можно было легко продолжить. То ли весеннее обострение по мировой политической элите пошло, то ли они всегда такими были. Особенно трогает турецкая поддержка Украины, которая кружит по свету, словно лисица с подожжёным хвостом, ко всем, кого поймает за рукав или за лацкан с Крымом пристаёт и нарывается до такой степени, что, видит Б-г, её начальство может запросто в любой момент вдруг превратиться из того, что там пока что есть, в очередное правительство в изгнании, которых в мире более чем много. Вон, у одной лишь Белоруссии их целых два. Одно теперешнее, с домохозяйкой, матерью и женой блогера, которого она оставила сидеть в тюрьме, ну, а второму более ста лет: оно в Канаде.

Ну, в принципе, нормальное кино. У нас Навальный, новый узник замка Иф. У них свои скелеты по шкафам. Оно, похоже, для развлечения, так даже и неплохо. Не скучно, бодро и свежо. Опять же, развлекает то, как много требуют все, кому не лень, от нас. Каким всё это делается безапелляционным тоном. Какие пляски на костях идут вокруг Навального (где, кстати, Скрипали и почему о них забыли?!). Ну, и по территориям, отпад. Кому Донбасс и Крым, кому Курилы, кому, чтоб их ручных бандитов не беспокоили в сирийском Идлибе, кому Абхазию с Южной Осетией: забрал у Грузии – отдай!!! Все с чем-то пристают, хотят чего-то, теребят и суетятся… Одно спасает: некогда начальству нашему претензиями этими заморочиться всерьёз. Так не понравился бы им всем его ответ, когда и если бы оно им озаботилось…