{ 10 апреля 2021 }

Группа Smash!! воссоединится

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  
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Седьмой отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» состоится 11 апреля 2021 года на телеканале «Россия». Как сообщает пресс-служба телекомпании, этот выпуск станет особенным не только для молодых исполнителей, которые попытаются завоевать голоса экспертов, но и для поклонников группы Smash!!: к Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов.

Группа просуществовала с 2000 по 2006 годы и распалась на пике популярности, после чего оба исполнителя начали сольные карьеры. В этом году дуэт отмечает 20 лет со дня основания, и сцена «Ну-ка, все вместе!» станет первой площадкой, на которой воссоединится Smash!!

— Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь, – признался Топалов на съемках. - Так и остается сейчас, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа – это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену.

— Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет, – подтвердил Лазарев.

Эфир в 17.45.

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