Курс Microsoft Office Powerpoint – основа для успешного бизнеса и плодотворной работы

На курсах изучения программы Powerpoint учатся создавать качественные, информативные презентации. При этом используются мультимедийные элементы, включающие в себя звуковые темпы, клипы, слайд-шоу с различными движущимися объектами. Также для пользователя этого раздела Microsoft Office полезно освоить навыки составления, визуализации информационных графиков и проведения презентации как отдельного выступления перед определённой публикой.
Содержание курса
Курс Microsoft Office Powerpoint включает в себя изучение:
- интерфейса, принципов работы, возможностей презентационной программы;
- различных способов составления презентаций;
- визуализации данных (применения и импорта графиков, таблиц из Microsoft Excel и других редакторов, цифровых диаграмм, разного формата фотографий в классическом виде или в виде «американской подачи» полезного материала);
- работы с отдельными слайдами;
- применения встроенных шаблонов;
- вариантов дизайнерского оформления презентаций и внесения корректив при необходимости;
- использования «Фотоальбома»;
- методов оптимизации текстовой информации слайдов и т.д.
После прохождения курса «Powerpoint» от «Майкрософт Офис» слушателями будут освоены следующие умения:
- извлечение, изменение фона, вставка графических и других объектов в изображение;
- создание качественной инфографики;
- применение любых старых и новых, расширенных возможностей презентационной программы;
- работа с визуальным отображением фото или других изображений;
- создание продающей презентации из нескольких фотографий, в том числе с добавлением других графических элементов;
- работа с текстовой информацией и её грамотная компиляция с визуальными объектами.
Мультимедийные возможности программы
Для демонстрации составленной презентации используются мультимедийные возможности рассматриваемой программы. К ним относится триггерная, объектная анимация различных элементов проекта, а также её настройка. Полноценная презентация включает в себя добавленные временные эффекты и плавные интерактивные переходы. Для упрощения формата подачи презентационной информации используют её самовыполняющийся вариант, который также изучается при прохождении курса Powerpoint.
Когда основные элементы презентации готовы, производится проверка и профессиональная корректировка и сборка файлов в одну систему. При необходимости данные защищаются паролем и структурируются для дальнейшего удобного показа.
После создания презентации она нуждается в показе, для чего часто требуется распространить Powerpoint-проект. Для максимально понятной визуализации подготавливаются раздаточные материалы, используются заметки, образцы выдач и другие специализированные инструменты. Дальнейшая работа с полученными после проведения презентации материалами производится участниками индивидуально или коллективно.
В результате прохождения курса по технологиям создания и проведения презентаций Powerpoint каждому учащемуся выдаётся соответствующий сертификат. Он свидетельствует о получении его держателем специальной подготовки.