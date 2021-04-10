Курс Microsoft Office Powerpoint – основа для успешного бизнеса и плодотворной работы

На курсах изучения программы Powerpoint учатся создавать качественные, информативные презентации. При этом используются мультимедийные элементы, включающие в себя звуковые темпы, клипы, слайд-шоу с различными движущимися объектами. Также для пользователя этого раздела Microsoft Office полезно освоить навыки составления, визуализации информационных графиков и проведения презентации как отдельного выступления перед определённой публикой.

Содержание курса

Курс Microsoft Office Powerpoint включает в себя изучение:

интерфейса, принципов работы, возможностей презентационной программы;

различных способов составления презентаций;

визуализации данных (применения и импорта графиков, таблиц из Microsoft Excel и других редакторов, цифровых диаграмм, разного формата фотографий в классическом виде или в виде «американской подачи» полезного материала);

работы с отдельными слайдами;

применения встроенных шаблонов;

вариантов дизайнерского оформления презентаций и внесения корректив при необходимости;

использования «Фотоальбома»;

методов оптимизации текстовой информации слайдов и т.д.

После прохождения курса «Powerpoint» от «Майкрософт Офис» слушателями будут освоены следующие умения:

извлечение, изменение фона, вставка графических и других объектов в изображение;

создание качественной инфографики;

применение любых старых и новых, расширенных возможностей презентационной программы;

работа с визуальным отображением фото или других изображений;

создание продающей презентации из нескольких фотографий, в том числе с добавлением других графических элементов;

работа с текстовой информацией и её грамотная компиляция с визуальными объектами.

Мультимедийные возможности программы

Для демонстрации составленной презентации используются мультимедийные возможности рассматриваемой программы. К ним относится триггерная, объектная анимация различных элементов проекта, а также её настройка. Полноценная презентация включает в себя добавленные временные эффекты и плавные интерактивные переходы. Для упрощения формата подачи презентационной информации используют её самовыполняющийся вариант, который также изучается при прохождении курса Powerpoint.

Когда основные элементы презентации готовы, производится проверка и профессиональная корректировка и сборка файлов в одну систему. При необходимости данные защищаются паролем и структурируются для дальнейшего удобного показа.

После создания презентации она нуждается в показе, для чего часто требуется распространить Powerpoint-проект. Для максимально понятной визуализации подготавливаются раздаточные материалы, используются заметки, образцы выдач и другие специализированные инструменты. Дальнейшая работа с полученными после проведения презентации материалами производится участниками индивидуально или коллективно.

В результате прохождения курса по технологиям создания и проведения презентаций Powerpoint каждому учащемуся выдаётся соответствующий сертификат. Он свидетельствует о получении его держателем специальной подготовки.