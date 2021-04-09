{ 9 апреля 2021 }

Линда обновила «Sкор-Пионов»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Линда обновила Sкор Пионов

Состоялся релиз ремастированной версии альбома Линды «Sкор-Пионы». Вышедший в 2008 году альбом относится к периоду сотрудничества Линды с греческим композитором, пианистом и аранжировщиком Стефаносом Корколисом. Всего тандем выпустил пять дисков. Обновленные «Скорпионы» представлены в ином варианте мастеринга, однако трек-лист пластинки изменений не претерпел.

Песни из альбома «Sкор-Пионы» до сих пор исполняются на концертах Линды. Ближайшее выступление певицы в Москве состоится в «Академ Джаз Клубе» 17 апреля 2021 года.

 

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