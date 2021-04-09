Линда обновила «Sкор-Пионов»

Презентация концертного альбома Линды «Live @» состоится 14 февраля 2015 года в клубе Brooklyn. В пластинку вошли хиты, которые исполнялись на концертах за последнее время – в новом прочтении и в живом исполнении. Они же, собственно, прозвучат и [Читать...]

Российская певица Линда готовит новый альбом. Студия «Союз» объявила о том, что 16 июля состоится премьера сразу двух новых песен Линды — «Они так» и «Лай собака», а осенью 2013 г. выйдет новый альбом певицы. Название пластинки пока [Читать...]

Певица Линда снимается в новом видеоклипе. Как сообщил директор центра “Кристальная музыка” (продюсерского центра Линды) Михаил Кувшинов, ролик снимается в рамках синглового проекта, когда одновременно выйдут в свет аудиосингл и видеовариант совершенно новой песни, название которой не разглашается. [Читать...]

Нельзя не порадоваться за Линду, обретшую личное счастье с греческим музыкантом Стефаносом Корколисом. Все известные ранние имиджи певицы просто криком кричали о своей несовместимости с тихой семейной. С другой стороны, и нынешняя семейная жизнь получается не такая уж [Читать...]

Линда заканчивает работу над новым альбомом, название которого пока не сообщается. Студийная работа уже завершена, а готовый результат будет представлен поклонникам певицы в ноябре 2015 года. – Писали здесь у нас в Москве, – рассказала Линда в интервью [Читать...]