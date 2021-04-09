Линда обновила «Sкор-Пионов»

Состоялся релиз ремастированной версии альбома Линды «Sкор-Пионы». Вышедший в 2008 году альбом относится к периоду сотрудничества Линды с греческим композитором, пианистом и аранжировщиком Стефаносом Корколисом. Всего тандем выпустил пять дисков. Обновленные «Скорпионы» представлены в ином варианте мастеринга, однако трек-лист пластинки изменений не претерпел.
Песни из альбома «Sкор-Пионы» до сих пор исполняются на концертах Линды. Ближайшее выступление певицы в Москве состоится в «Академ Джаз Клубе» 17 апреля 2021 года.