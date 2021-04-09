На певицу Манижу, собирающуюся на Евровидение -2021 с песней Russian Woman, пожаловались в СК. Общественность требует не просто не допускать девушку на конкурс, но и проверить ее творчество на признаки состава преступления по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этому поводу высказался сотрудник СК, которому доверили расследование.
Важное дело
(монолог следователя СК)
В Следственном пашу я комитете,
Мне любое дело по плечу.
Я не первый год на белом свете
Землю горемычную топчу
И порой вокруг себя не вижу
Ни рабочих, ни воскресных дней…
Никогда не слушал я Манижу,
Ты меня не спрашивай о ней.
От родни я чуть не нажил грыжу -
Так они затрахали меня:
- Слышал нашу девочку Манижу?
Правда ведь не полная фигня?
Шеф сказал мне: – Эта тема ближе
Для тебя! Останься в выходной,
Разбери телегу на Манижу
На предмет проверочки одной.
Дескать, мимо города Парижа
Едет эта самая мадам
На вокальный конкурс Евровижн
Из Таджикистана в Роттердам
Исполнять какую-то балладу
С помыслом недобрым в голове,
Представляя русскую эстраду
С Константином Эрнстом во главе!
А в балладе той про русских женщин
На английском, сука, языке
Голосит она такие вещи,
Что не умещаются в руке,
Так, что можно сбиться с панталыка
Или лыка не вязать рукой!..
Это шеф наш генерал Бастрыка
Афоризьм выдумал такой!
Ну а мне бы с песней разобраться,
Довести бы мысли до ума…
Как когда-то говорил Гораций:
- Не бывает счастья без дерьма!
Так и в тексте песни у таджички,
С целью русских женщин подпалить,
Спрятаны какие-нибудь спички,
По-другому и не может быть!
Мол, она не тонкая рябина,
Плачущая молча над рекой
С алыми губами в цвет рубина,
А клоповник мусорный какой!
Что она коня не остановит
На скаку и в Избу не войдёт,
Что она распространяет кОвид,
Хоть об этом прямо не поёт…
Но чем дольше слушаю Манижу,
Честно говоря, не без труда –
Понимаю, что она мне ближе,
Чем, допустим, та же Лобода,
У которой взгляд такой бесстыжий,
Что хоть убегай в Улан-Уде…
А в Маниже своего я вижу
Дедушку Мирзо Турсунзаде. */
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*/ Мирзо Турсунзаде – таджикский советский поэт. Народный поэт Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда. Герой Таджикистана.