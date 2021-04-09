На певицу Манижу, собирающуюся на Евровидение -2021 с песней Russian Woman, пожаловались в СК. Общественность требует не просто не допускать девушку на конкурс, но и проверить ее творчество на признаки состава преступления по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этому поводу высказался сотрудник СК, которому доверили расследование.

Важное дело

(монолог следователя СК)

В Следственном пашу я комитете,

Мне любое дело по плечу.

Я не первый год на белом свете

Землю горемычную топчу

И порой вокруг себя не вижу

Ни рабочих, ни воскресных дней…

Никогда не слушал я Манижу,

Ты меня не спрашивай о ней.

От родни я чуть не нажил грыжу -

Так они затрахали меня:

- Слышал нашу девочку Манижу?

Правда ведь не полная фигня?

Шеф сказал мне: – Эта тема ближе

Для тебя! Останься в выходной,

Разбери телегу на Манижу

На предмет проверочки одной.

Дескать, мимо города Парижа

Едет эта самая мадам

На вокальный конкурс Евровижн

Из Таджикистана в Роттердам

Исполнять какую-то балладу

С помыслом недобрым в голове,

Представляя русскую эстраду

С Константином Эрнстом во главе!

А в балладе той про русских женщин

На английском, сука, языке

Голосит она такие вещи,

Что не умещаются в руке,

Так, что можно сбиться с панталыка

Или лыка не вязать рукой!..

Это шеф наш генерал Бастрыка

Афоризьм выдумал такой!

Ну а мне бы с песней разобраться,

Довести бы мысли до ума…

Как когда-то говорил Гораций:

- Не бывает счастья без дерьма!

Так и в тексте песни у таджички,

С целью русских женщин подпалить,

Спрятаны какие-нибудь спички,

По-другому и не может быть!

Мол, она не тонкая рябина,

Плачущая молча над рекой

С алыми губами в цвет рубина,

А клоповник мусорный какой!

Что она коня не остановит

На скаку и в Избу не войдёт,

Что она распространяет кОвид,

Хоть об этом прямо не поёт…

Но чем дольше слушаю Манижу,

Честно говоря, не без труда –

Понимаю, что она мне ближе,

Чем, допустим, та же Лобода,

У которой взгляд такой бесстыжий,

Что хоть убегай в Улан-Уде…

А в Маниже своего я вижу

Дедушку Мирзо Турсунзаде. */

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*/ Мирзо Турсунзаде – таджикский советский поэт. Народный поэт Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда. Герой Таджикистана.