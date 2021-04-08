Сиа и Дэвид Гетта рассказали про высадку на Марс

Сиа выпустила новый клип на совместную с Дэвидом Геттой песню «Floating Through Space». Ролик был создан вместе с НАСА и посвящён тестовым полётам беспилотника Ingenuity на Марс: в нём демонстрируется работа над проектом, а также приводятся некоторые факты о миссии.
Напоминим, что запустить беспилотный летательный аппарат Ingenuity на Марс планируется не позднее 11 апреля 2021 года. Трек «Floating Through Space» вышел на альбоме Сии «Music», являющимся по совместительству саундтреком к её фильму «Мьюзик».