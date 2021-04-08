Сиа и Дэвид Гетта рассказали про высадку на Марс

Диджей Дэвид Гетта пригласил футбольных фанатов помочь ему с написанием официальной песни для чемпионата Европы 2016 года по футболу. — Работа над совместным проектом с УЕФА у меня на родине – это очень интригующе. Болельщики – главные герои Евро-2016, [Читать...]

Фейсбук-страничка Дэвида Гетта собрала 50 млн подписчиков. На данный момент он 17-й по упоминаемости музыкант и самый популярный диджей в сети. В благодарность фанатам за столь серьезный успех ветеран танцевальной музыки поделился с подписчиками документальной съёмкой о выступлении [Читать...]

Дэвид Гетта преодолел отметку в 2 млрд прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify. Он стал третьим по счету исполнителем, продемонстрировавшим такой результат, после Эминема и Эда Ширана. — Я хочу поблагодарить вас за то, что помогли мне достичь такого [Читать...]

Участник MGMT Эндрю ВанВингарден сообщил, что с ними хотел сотрудничать популярный французский ди-джей и продюсер Дэвид Гетта. MGMT начали свою карьеру, выпустив два хит-сингла «Kids» и «Time To Pretend», после чего начали изучать более сложные и психоделические материи. [Читать...]

Warner Bros. представит криминальную драму «Вероника Марс одновременно и в американских кинотеатрах, и в глобальной сети. Для этого права на онлайн-показ фильма были предоставлены кинокомпании AMC. Решение продюсеров позволит сделать 14 марта 2014 года датой фактической мировой премьеры: [Читать...]