{ 8 апреля 2021 }

«Американский пирог 5» начинают готовить

Рубрики: [Кино]  

Американский пирог 5

Пятая часть франшизы «Американский пирог» запущена в разработку. Об этом рассказала изданию ET актриса Тара Рид.

— Это может произойти, — заявила артистка. — Не могу сказать, когда точно, потому что сама не знаю — нам ведь надо ещё собрать вместе всех актёров и сопоставить наши рабочие графики. Но сценарий уже есть.

Рид добавила, что уже читала сценарий, и он ей показался «одним из лучших» в серии.

Напомним, что Рид появлялась в первом, втором и четвёртом «Американских пирогах» вместе с Джейсоном Биггзом, Крисом Клейном, Шоном Уильямом Скоттом, Томасом Иэном Николасом, Эдди Кэй Томасом, Меной Сувари, Наташей Лионн и Элисон Хэннигэн.

 

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