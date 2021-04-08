«Американский пирог 5» начинают готовить

Пятая часть франшизы «Американский пирог» запущена в разработку. Об этом рассказала изданию ET актриса Тара Рид.

— Это может произойти, — заявила артистка. — Не могу сказать, когда точно, потому что сама не знаю — нам ведь надо ещё собрать вместе всех актёров и сопоставить наши рабочие графики. Но сценарий уже есть.

Рид добавила, что уже читала сценарий, и он ей показался «одним из лучших» в серии.

Напомним, что Рид появлялась в первом, втором и четвёртом «Американских пирогах» вместе с Джейсоном Биггзом, Крисом Клейном, Шоном Уильямом Скоттом, Томасом Иэном Николасом, Эдди Кэй Томасом, Меной Сувари, Наташей Лионн и Элисон Хэннигэн.