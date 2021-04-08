Переговорили с коллегой из военного ведомства – взгрустнулось. Пересёкся он на какой-то профильной конференции с замминистра нашего, прости Г-ди, образования и, с позволения сказать, науки. Ну, что сказать? Девушка. Молодая, симпатичная. Ни хрена ни в чём не понимает, да по ней и видно, что не нужно ей ничего ни в чём понимать. Там совершенно другие достоинства играют роль, и в этом она точно не виновата. Эпоха такая настала. Молодым везде у нас дорога, особенно если они соответствуют заданным параметрам по тактико-техническим характеристикам. А старикам, которые их назначают и продвигают, везде у нас почёт. Ну, а которые из шибко умных, хоть молодых, хоть старых – свобода эмиграции. Этих никто не держит.

Как-то сразу пришла на ум ещё одна из замминистров, только уже бывшая. По здравоохранению числилась, блондинка, более чем состоятельная. Цифровизацией должна была у них там заниматься. Попёр её с поста премьер Мишустин после феноменального по тупости и неумению связать два слова выступления на конференции, под запись. И тоже пострадала ни за что. Она, может, карьеру молча делала. Точнее, звуки издавала, но не те, которых от неё на конференции ждал зал. Ну и… И это, в принципе, точнее точного описывает нашу ситуацию и с кадрами, и с перспективами прорыва в экономике, и с тем, какое будет будущее у страны. Такое вот и будет, выдающееся, по всем параметрам хорошего султанского гарема.

Ну, в принципе не мы одни такие. Своих девиц (не будем даже шмарами или, там, потаскушками их называть, скорее, как в осьмнадцатом столетии, “интимными друзьями”) пристраивают на посты и должности кому не лень. И в Штатах, и в Израиле, и в Европах оно не удивляет больше никого. Да и у нас, пройдёт лет двадцать, вымрут все, кто помнит, как надо кадры подбирать, чтобы добиваться результатов, и тоже перестанут удивляться. Если, конечно, раньше не развалимся, что при таком волюнтаризме по части заполнения кадровых вакансий не исключено. Впрочем, у нас, хоть и слегка замаскированное, но самодержавие. Так что, как классик засвидетельствовал ещё в царскую эпоху, “всё само держится”. Ну вот, пока что тем и живы…