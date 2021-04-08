Наталия Гилярова. «Финтифля»

Тексты Гиляровой – это рассказы-мультфильмы.

Этакие современные сказки, где действуют то ли люди, то ли какие-то фантазийные существа, а действие заведомо условно. Традиция старая, почтенная: Лесков, Ремизов, Платонов – это ее классики.

К сожалению, в данном случае это скверная мультипликация и неудачная сказка.

Госпожа Гилярова пишет страшно приторно. Читаешь – и словно бы обмазываешься каким-то тягучим, бесконечным сиропом.

И все-то у нее так трогательно, так романтично, почти в каждом тексте действуют тонко чувствующие, обиженные миром и мужчинами хрупкие девочки, и то ли они девочки, то ли они бабочки, вот сейчас, кажется, эта бабочка легко поведет крыльями и взлетит высоко-высоко, туда, где розовеющее небо, далекое от несправдливости жизни… Ну и так далее.

На этот стиль очень быстро возникает сильная аллергия.

Тем более, что к этой сладкой авторской манере примешивается и элементарный писательский непрофессионализм.

Простой пример: книжка называется «Финтифля».

Не обсуждая, удачно ли это название, замечу, что если вы избрали себе для заглавия некоторую метафору в лесковском духе, то вы должны как следует ее продавать. Но когда мы доходим до одноименного рассказа, то оказывается, что тема этой самой «финтифли» раскрыта торопливо, кое-как, автор начал – и тут же бросил ее, не умея сделать так, чтобы мы ахнули: надо же, слово какое – и вот что открывается за ним!

Словом, все это – второй курс Литинститута.

Но если учиться, если внимательнее смотреть на тех гениев, что явно служат примером для автора, – может быть, однажды из текстов Гиляровой что-нибудь складное и образуется.