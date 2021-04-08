“Государственный Эрмитаж” получил официальную жалобу (!) о развращающем влиянии обнажённых скульптур, стоящих во дворце, на детей. Теперь музей на неё должен отвечать. Непонятно, впрочем, почему только скульптур? Можно подумать, что картины на детей лучше воздействуют! Тем более, что художники их чёрт-те где малюют, не учитывая возрастных ограничений. Все эти Фидии, Праксители, Лисиппы, Микеланджело, Челлини, Рафаэли, Рубенсы и Тицианы одним миром мазаны. Порядочному гражданину некуда дитя в воскресный день сводить. То бабы голые: рисованные, каменные, металлические или из глины и фарфора, то мужики такие же. Не музей, а секс-шоп какой-то. А дети же вопросы задают – поди на них ответь!

Действительно, ну что за хренотень? Собрали бы всю обнажёнку всех веков и стилей в один музей, когда и если им приспичило показывать этот разврат похабный людям, да запретили вход туда несовершеннолетним. Сложно, что ли? Или, к примеру, статуи одели б в нижнее бельё, а ещё лучше – задрапировали. Что до картин, эстампов и эскизов – тут только вход по паспортам. Без этого и близко не пускать. Им же, к примеру, детям, водку с сигаретами не продают? Ну, и к картинам их со статуями допускать не надо. И, кстати! Парки не забыть закрыть. Не все, но те, где статуи стоят из прошлых, ныне, по счастью, давно канувших в прошлое веков, те точно. Их в Питере полно, всех этих статуй в парках. Да и под ним, в области, что ни дворец, то парк, а что ни парк, то статуи дезабелье. Вот ужас!

Конечно, можно быдло, сумасшедших, сильно озабоченных, ханжей и прочий контингент такого рода ни в парки при дворцах, ни в музеи, ни в прочие места, в которых может встретиться всё то, что их смущает, не пускать. Или им предложить самим туда не лезть, ни без детей, ни с ними. Поскольку оскорбить по нынешним прискорбным временам может кого угодно что угодно. Особенно, когда дурак не просто частное лицо, а, скажем, оскорблённый в лучших чувствах верующий. Савонарола с этим просто поступал: его последователи во Флоренции, когда оттуда Медичи погнали, сожгли такое множество картин и разбили столько статуй… Да и не он один тогда искоренял соблазн. Но, судя по всему, искоренил не весь. Увы, но “Эрмитаж” по сей день всем этим полон.

Да, под одеждой все мы голые. И что в этом хорошего? Ни шерсти, ни хвоста – прикрыться нечем. И так везде, у всех людей. Какой кошмар! А в зоопарк пойдёшь, там звери как себя ведут, особенно в период гона? И их никто не останавливает и не прикрывает, а, между прочим, в зоопарке тоже дети! И там они, как на зверьё и птиц насмотрятся, такие неприличные вопросы задают… В общем, вопрос серьёзный, требующий решения давно. Единственно, хотелось поинтересоваться: кто жалобу на “Эрмитаж”-то накропал? Одно дело, если рядовое частное лицо. Совсем другое если, скажем, депутат или лицо духовное. Все мы равны, но некоторые равнее. И если депутат, то от какой конкретно партии? А если верующий, от какой конфессии? Сие есть очень важная подробность, от которой многое зависит…