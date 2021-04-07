Госучреждения Zoom обслуживать не будет

Российские госучреждения система Zoom обслуживать не будет. Под раздачу попадают и ведущие отечественные университеты страны. И это всего лишь очередной этап придушивания России, как государства, не вписывающегося в систему колониализма нового типа, которая нашими идиотами из числа “либеральной” элиты и творческой интеллигенции была принята на рубеже 90-х за светлое будущее человечества. Да что там! Даже не этап, а мелкая деталь. Подробность нашего ближайшего будущего, о котором начальству говорили-говорили, его предупреждали-предупреждали, да толку что? Оно само себе режиссёр. Ему советчики без надобности.

Нарисуем примерный образ этого самого будущего. Ни одна из западных систем ни в одной области, включая критически важные для обеспечения жизнедеятельности страны, не работает. Отключено всё, что только можно отключить. Софт, “железо” – всё. Экономили на разработке своего? Ну, молодцы. Много сэкономили? В список Forbes попали? Вместо специалистов любовниц, родственников, приятелей, подельщиков и собутыльников на все посты и должности пропихивали? Ну и? Довольны теперь? Чиновники на всех постах, где требуются люди творческие, образованные и талантливые, много ли вместо генеральных конструкторов сделают?

Про то, во что превращены наука и образование, включая направления, которые пальцем нельзя было трогать, уже и не говорим. Когда их три десятилетия то на голодном пайке держат, то, под предлогом реформ и модернизации, ворам и аферистам отдают, что ж нас за горло-то не взять? Вот и берут. И тут вопрос: а это, собственно, сюрприз?! Никто не знал, не ведал и думать не думал, что до этого дойдёт? Ну, так не надо было идиотничать – дошло до явной ручки. При этом никакие “Буревестники” с “Кинжалами” нам не помогут. Никто из принимающих решения на Западе людей не верит, что до этого дойдёт, прекрасно понимая суть нашего сегодняшнего начальства.

Люди они все, в начальстве, по нынешнему времени, торговые, считать умеют и к личному комфорту привыкли. Так что, идти на риск из непонятных принципов не будут. Да и какие там, у тех, кто наверху, могут быть принципы? Когда и если б были, они страну бы тридцать лет назад не распустили и после так под свой карман не перепахивали. Опять же: вор на воре, предатель на предателе и это тоже видно. Отсюда и уверенность, что прогнуть нас можно, вопрос лишь в том, насколько сильно и в какие чувствительные точки давить. Рассказывая в промежутке сказки про то, что есть у них такие темы, с которыми без нас никак не разберутся, вдохновляя нас на диалог с ними…

Вот, кстати, саммит климатический – игра для полных идиотов, в которую нас ещё Горбачёв втравил. Вот то или иное соглашение о контроле чего-нибудь, ради того, чтобы избежать столкновений. Не всяких, но именно тех, которые для них могли бы стать фатальными. Вот ядерное соглашение по Ирану и проблема Северной Кореи… И, вроде, пока диалог идёт, обстреливать их неудобно. И к санкциям правительства тамошние формально ни при чём: их независимые бизнесмены нам выкатывают. Они их, правда, шантажируют и ими крутят, как хотят, но это ж замечается не сразу… В итоге: если есть, чем западное заменить, системы наши сложные работать будут. Нет, значит нет. Такая у нас диспозиция на сегодня.