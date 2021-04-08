Дарья Мороз: «Оголить душу гораздо сложнее, чем просто обнажиться»

О СВОЕМ ОБРАЗЕ В СЕРИАЛЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

— К старту первого сезона в театре я уже экспериментировала с таким “скандинавским” стилем в спектаклях Кости Богомолова. А в кино это было впервые. Было сложно и интересно.

Нордические актеры очень аскетичны, внешняя выразительность эмоций минимальна, но максимально глубока и подробна внутренне. Лед снаружи и огонь внутри. Мне хотелось эту манеру сохранить.

Во втором сезоне я старалась развивать характер Москвиной: она как оголенный провод внутри панциря — защиты от внешнего мира. Пожалуй, сейчас она стала еще более колкой снаружи — по воле обстоятельств.

О СВОЕЙ ГЕРОИНЕ В «ПРЕСТУПЛЕНИИ»

— Это один из моих любимых персонажей — она настоящая, честная и небезразличная к судьбам других. Александра больше молчит и думает, мало улыбается, ее интересуют не столько внешние проявления жизни, сколько потаенные миры и чувства людей — скелеты в шкафу.

Во втором сезоне Москвина пытается впрыгнуть в нормальный быт, но у нее не очень получается. И в этом смысле Чистяков (его сыграл Павел Прилучный. — Прим. ред.) ее уравновешивает. Он — человек, полный жизни во всех ее проявлениях, не идеальный, и это она в нем очень ценит, несмотря на свое вечное “все раскладывать по полкам”.

О ТОМ, КАК СОВМЕСТИТЬ РАБОТУ И СЕМЬЮ

— Это самое сложное. Сейчас я целенаправленно иду к тому, что жизнь важнее. Когда ты совсем погружаешься в работу, ты находишься в персональном вакууме, недоступном для близких.

В какой-то момент я поняла, что нужно разделять жизнь и работу. Отчасти поэтому обратилась к продюсированию. Хочу получить свободу от персонажей и больше жить, ежесекундно получать кайф от этого. Плюс разрабатывать глобальные идеи проектов, что мне сейчас ближе и интереснее. И схоже с работой детектива.

О СОЦСЕТЯХ

— Ну это для меня профессиональный инструмент — пиара, общения со зрителями. Я могу сделать опрос в инстаграме и сразу получить ответы. Называю подписчиков моей личной фокус-группой.

Но в то же время соцсети — это социальное зло. Потому что каждое слово могут использовать против тебя. Даже самые незначительные вещи.

Для подростков они бывают травматичными, влияют на психику. Я, как мама, стараюсь подальше держать дочку от интернета, ее ум и сознание еще незрелые. Пока ты молод и не знаешь, как с этим работать, бывает стремно. И могут случиться очень нехорошие вещи.

О ПСИХИЧЕСКОЙ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ АРТИСТОВ

— Это нормально, это часть профессии! Артисту нужно качать эмоцию от драмы к комедии и обратно. Ты не можешь достоверно сыграть, если не погружаешь себя в разные состояния, энергии, не фантазируешь на тему персонажа или не присваиваешь какие-то черты людей. Это расшатывает психику. Конечно же, артисты — все немного психи. И нам это в кайф. Но зато, чем больше ты псих, тем лучше ты играешь, наверное.

О ТОМ, КАК СПРАВЛЯЕТСЯ СО СТРЕССОМ

— Мне помогает мой дом, в который я возвращаюсь, люблю проводить вечера со свечами, благовониями, медитативной музыкой, общаться с ребенком. Просто забрать Аню из школы, поужинать вместе с ней, поболтать, сходить на шоппинг. У нее подростковый возраст, и мне очень с ней интересно. Она умная девочка, тонкой душевной организации.

Люблю посещать театр, хорошее кино. У нас с Аней есть традиция: в свободные вечера смотреть старые фильмы из списка, который я ей составила. И у нее есть собственный список. Это тоже борьба со стрессом.

Ну и ванну с солью никто еще не отменял.

О ЛЮБИМОЙ И НЕЛЮБИМОЙ ЧАСТИ АКТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ

— Любимая, наверное, репетиции в театре — это такая медитация и развитие. А нелюбимая… Наверное, все же — огромный поток людей, который через тебя проходит. Сохранить внутренний комфорт довольно сложно.

И не могу сказать, что люблю современное производство: часто это бешеные ритмы, когда ты должен в день играть десяток сцен. Раньше, в советское время, съемочный процесс был жизнью киношников, а не просто работой за деньги. Мне этого не хватает — иного подхода к профессии.

ОБ ОБНАЖЕНКЕ В КИНО

— Я считаю, что телесность — огромная часть нашей жизни. Было бы странно, если бы она не переходила в кино. Это раскрывает персонажа, его характер. Посмотрите, например, “Любовь” Гаспара Ноэ, это же прекрасно! Это такое глубокое исследование природы отношений!

Мы в основном не принимаем собственное тело, скорее хотим его закрыть. Да и говорить на эту тему русскому человеку сложно. Так исторически сложилось. Европейцы в этом смысле гораздо более открытые.

Это хорошо, что мы приходим через кино к тому, что тема телесности нормальна. Что о ней нужно говорить с партнером, с детьми — это исключает потом многие проблемы в отношениях.

О СЪЕМКАХ ЭРОТИЧЕСКИХ СЦЕН

— Этому в театральном институте не учат. Кроме партнера, с которым вы договариваетесь, что должны сделать в кадре, это еще десять человек вокруг — с аппаратурой, камерами. У вас есть технические задачи: ракурс, что делаете, в каком темпераменте, что хотите этой сценой показать. Плюс комментарии режиссера по рации. Это даже забавно: ты работаешь страстную страсть, а режиссер дает задачу. Главное — в этот момент не расколоться.

Я считаю, что этому надо учиться. Чтобы было интересно и красиво, чтобы соблюсти визуальную и драматическую задачи картины. У меня тоже не сразу получалось.

Ну и, как у русского человека, у меня есть претензии к своему телу. Мне достаточно сложно быть открытой и свободной. Но за последние пару лет я научилась, и, мне кажется, это классный профессиональный навык. Хотя, если честно, оголить душу, быть собой настоящей и откровенной в кадре, в диалогах, гораздо сложнее, чем просто обнажиться.

О ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ «СОДЕРЖАНОК»

— Третий сезон по задумке более мужской, брутальный. Там сталкиваются мощные силы людей бизнеса, чиновников, акул в некотором смысле. Плюс мы отвечаем на многие вопросы первого и второго сезонов. Этого от нас ждет зритель, и мы не разочаруем!

Моя героиня Лена совершенно иная, чем до этого. Первый сезон был для нее переходным из полицейского в иной социальный статус, в иной мир. Второй — попытка сжиться с этим миром и изменить себя. А теперь Лена вполне себе существует в этом “аквариумном” холодном мире, где большая рыба ест маленькую. А на большую есть еще более громадная.

Но будет много юмора, иронии, секса, драматических ситуаций, высоких скоростей. Мне кажется, в “Содержанках” развязка будет бомбической. Сериал ждут, и не зря.

О СЪЕМКАХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОТЦА

— Он очень опытный и комфортный в работе режиссер. Юрий Павлович с такой энергией снимал сезон, что мы бегали с высунутыми языками и падали от усталости. В хорошем смысле. Это счастье для актера и продюсера, когда у тебя такая мощная рука на площадке. Ты можешь только аплодировать и ждать, когда увидишь готовый материал.

(РИА «Новости», 24.03.21)