Иван Охлобыстин: «Всяких людоедов и извращенцев не должны показывать по телевизору»

О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕМУ ТЯЖЕЛО ДОЗВОНИТЬСЯ

- Я номер телефона часто меняю, чтобы избежать бессмысленных звонков. Таким образом ухожу от ответственности. От разных вопросов на ходу, типа «скажите, что вы думаете по поводу Анастасии Волочковой»… А я не знаю! Я думаю, что она прекрасная женщина. Кто я такой, чтобы что-то еще думать и про девочку говорить.

О НОВОСТНОЙ ПОВЕСТКЕ И СКОПИНСКОМ МАНЬЯКЕ

- Да сейчас любую сводку посмотреть, так там на первых местах кто кого убил да сожрал. Какой-то флуд, даже жалко время тратить. Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист.

О ТОМ, ЧТО СМОТРИТ В СЕТИ, КОГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ

- Мне мало что интересно, я самодостаточный. Нравится, к примеру, когда транслируется какое-то направленное знание. Вот канал Bad Comedian люблю. Он меня тоже затрагивал, но как бы ни критиковал, мне приятно. Потому что делает это, посмотрев кино, проанализировав, имея свое мнение. Никогда не уходит на уровень глубокого оскорбления, не задевает моей гордыни. Бывает, еще глаз останавливается на каких-то технических новинках. А так я подчинил себе интерес к поточной информации — ее слишком много для одной жизни.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

- А что там смотреть? Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить — не опозорился ли? Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал. НТВ — тоже не мое, СТС — это купленные блоками фильмы. Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно.

О «ДОМЕ-2»

- Правда, ну куда эта собачья выставка? Я понимаю ребят и девчат, которые едут на эту передачу. Этакий социальный лифт, за счет которого они хотят выбраться из нищеты. Не могу их за это осуждать, потому что не знаю, у кого какая личная ситуация. Также понимаю тех, кто придумал и сделал такую программу. Но паразитировать на беде и на болезни не очень правильно. А они прут именно за счет этого. Но закрывать давно надо было, потому что, ребят, мы то, что мы едим.

О ВОЗВРАЩЕНИИ «ДОМА-2» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «Ю»

- Да там телеканал такой кислый, что останутся в зрителях только маньячные маньяки-онанисты, которые привыкли ящик с утра до вечера смотреть! Основная аудитория отпадет. Воспользовавшись скандалом, понятно, какое-то время побулькает. Но, думаю, людям это все уже надоело. Однако, бывает и так, что телевизор в той же провинции — единственное окно в мир, в которое можно без страха выглянуть. Люди живут очень тяжело. Если им «Дом-2» как-то облегчает будни, то и хорошо. Но раньше мы в какие-то вещи поверить не могли, а теперь это демонстрируется открыто на центральных каналах. И сказывается на людях, на психике. Отношения «мальчик-девочка» должны быть деликатными, любовь — это божественное безумие. А они из этого делают ширпотреб, полуфабрикат, ГМО.

О ПРИЧИНАХ ЖИВУЧЕСТИ ПОДОБНЫХ ПРОЕКТОВ

- У нас нет идеологии. Везде есть, а у нас нет. И это ведь не обязательно вера во что-то, а набор правил — начиная тем, что нельзя переходить дорогу на красный свет и заканчивая, что надо звонить родителям. А внутрь уже включаются понятия о здоровом патриотизме. На канале все-таки должна быть цензура, всяких людоедов и извращенцев не должны показывать. И делать на них деньги. Понятно, многое вырезают, но делают на свой вкус, самопально, нет общей стилистики. Когда что-то извлекаешь, надо на освободившееся место что-то втыкать. Надо про героев, про веселых ребят снимать, про каких-то может быть безбашенных, молодежных. Всегда есть место подвигу. А у нас уткнулись в мошонку и дышат, и дышат опрелостями.

(«Стархит», 05.04.21)