Анджелина Джоли и Финн Литтл бегут от пожара

Официальный трейлер новой драмы Тайлера Шеридана «Те, кто желают мне смерти» опубликован на YouTube-канале HBO Max. По сюжету, главная героиня — спасательница в парашютном отряде Ханна — пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей, и при патрулировании удалённого участка леса встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому обратиться за помощью. В ролике Ханна вспоминает пережитый ужас и расспрашивает мальчика, что с ним случилось и кто за ним охотится — а вскоре и сама получает шанс увидеть этих опасных людей, которые в погоне за своей жертвой не остановятся ни перед чем.
В фильме снялись Анджелина Джоли, Финн Литтл, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Медина Сенгхоур, Тайлер Перри, Джейк Уэбер и Джон Бернтал. Картина выйдет на стриминговой платформе HBO Max 14 мая 2021 года.