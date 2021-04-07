{ 7 апреля 2021 }

Анджелина Джоли и Финн Литтл бегут от пожара

Рубрики: [Кино]  
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Официальный трейлер новой драмы Тайлера Шеридана «Те, кто желают мне смерти» опубликован на YouTube-канале HBO Max. По сюжету, главная героиня — спасательница в парашютном отряде Ханна — пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей, и при патрулировании удалённого участка леса встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому обратиться за помощью. В ролике Ханна вспоминает пережитый ужас и расспрашивает мальчика, что с ним случилось и кто за ним охотится — а вскоре и сама получает шанс увидеть этих опасных людей, которые в погоне за своей жертвой не остановятся ни перед чем.

В фильме снялись Анджелина Джоли, Финн Литтл, Николас Холт, Эйдан Гиллен, Медина Сенгхоур, Тайлер Перри, Джейк Уэбер и Джон Бернтал. Картина выйдет на стриминговой платформе HBO Max 14 мая 2021 года.

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