Анджелина Джоли и Финн Литтл бегут от пожара

Актриса и режиссер Анджелина Джоли написала колонку для New York Times, в которой сообщила, что подверглась двойной мастэктомии – операции по удалению молочных желез с целью избежать заболевания раком груди. Актриса написала, что она является носителем гена BRCA1, [Читать...]

Оскароносная Анджелина Джоли вместе с известным британским дизайнером Стеллой Маккартни запустила линию детской одежды, вдохновившись фильмом «Малефисента» – в нем актриса играет главную роль. В продажу платья и футболки поступят уже в апреле 2014 года. Обе звезды намекнули, [Читать...]

Во время ежегодной выставки В23 Анджелина Джоли рассказала о своей роли сказочной злодейки в фильме Disney «Малефисента». Актриса так прокомментировала свое отношению к злодейке, которую ей предстоит сыграть: «Мне всегда нравилась Малефисента. Еще с тех пор, как я [Читать...]

В связи со всеобщим флешмобом, посвящённым тотальному харрасменту представителей либеральных СМИ я решил вспомнить и о своей душевной травме, нанесённой мне одной известной зарубежной артисткой кино. Семнадцать лет я молчал об этом. Но время пришло. Больше молчать я [Читать...]

Знаменитая голливудская пара – Брэд Питт и Анджелина Джоли – планирует совместные съемки в новой ленте. Сценарий уже написала сама Джоли, однако подробности проекта пока держатся в строжайшем секрете. Если съемки все-таки состоятся, то пока что безымянный проект станет первой [Читать...]