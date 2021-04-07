Италия отменяет цензуру

В Италии отменяют цензуру фильмов по моральным и религиозным мотивам, действовавшую с 1914 года. Вместо этого создатели фильмов будут классифицировать свои фильмы в зависимости от возраста аудитории.

— Цензура фильмов была отменена, — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини. — Система контроля, которая все еще позволяет государству вмешиваться в свободу художников, окончательно прекращена.

Отмечается, с 6 апреля 2021 года будет невозможно запретить выпуск нового фильма или потребовать его редактирования, ссылаясь на моральные или религиозные причины.

Сотни фильмов были подвергнуты цензуре в Италии за последнее столетие, прежде всего по политическим, моральным и религиозным причинам. Самой известной среди них была номинированная на «Оскар» картина Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» 1972 года. Все ее копии были уничтожены, за исключением трех, сохраненных в качестве «доказательства преступления».

Согласно опросу Cinecensura с 1944 года в Италии подверглись цензуре 274 итальянских фильма, 130 американских и 321 фильм из других стран. Последний крупный случай цензуры произошел в 1998 году с фильмом «Тото, который жил дважды», который подвергся резкой критике со стороны католиков.