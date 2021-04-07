Бильжом, Бильжому, о Бильже…

Бильжо желает славы Мандельштама. Или Навального.

Помните Мандельштама? Тот, который написал об усах Сталина? Любимый стих, цитируемый светлоликими и уже затертый до дыр?

Мы живем под собою не чуя страны ,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, -

Там помянут кремлевского горца.

Вот и Бильжо рвется за славой. Поэтической. Он уже забыл, что он психиатр и еще карикатурист. Карикатурист, впрочем, хреновый.

А еще и владелец ресторанов в Москве на Мясницкой и Киеве. Тоже хреновый.

Да и званий других – немерено. Почетных. Впрочем, у этой публики таких званий как у шелудивого пса – блох. Но что делать – любят увешиваться.

Так вот, это самое Бильжо и выдавило из себя что-то якобы стихотворное. Для будущей славы. Цитаты:

“нам повезло

нам повезло вдвойне

что он

руководит нашей страной

не год а годы

страной своим путём идущей

страной где всё путём

при этом

за это

ему низкий поклон…”

Не удивляйтесь, у таких творцов от ненависти мозг усыхает и способны они вот только на такое типа творчество. Дебилов из подворотни. Но это – сарказм. По мнению этих бильжей.

Концовка следующая:

“мы им горды

ее защитник

расширитель

её границ

кумир

так почему же его нах.й

послал весь мир

безмолвствует народ

молчит

как будто в рот

набрал воды..”

Вот и Бильжо – выдал это варево на гора – и затих. Затаился. Ждет славы. И не просто так, чтобы рукопожатные обливались слезами от восторга и хлопали в ладоши. Нет. Ему нужна слава такая, чтоб на весь мир прогремела. Как у Навального. Чтоб частные самолеты за ним посылали, и каждым чихом в застенках интересовались.

Он же знает, что Мандельштама тогда под белы рученьки – и в лагерь. Правда, поэт кончил грустно – на помойке объедки собирал. Не знаю. Скорее всего – врут. Но сам факт.

Но ведь Бильжо – цивилизованный человек, он же уверен, что главное, чтобы схватили и упрятали. А там уж будет только слава. Разве ж наш терран кого угнетал? Ну разве что пирожками из ресторана станут пытать. Заграничными. Или его собственными.

Ведь этот самый Бильжо держит ресторан “Петрович”. В центре Москвы. И даже для него выдумал бренд – такого приятного безбашенного русского мужика, в одной руке которого бутылка. И во второй – тоже бутылка. Ну вот такое у него видение русского менталитета.

И все бы хорошо было, если бы наш тиран был похож на Сталина. Тогда вообще бы проблем со славой не было.

Но нет, наш упирается. Не хочет Бильжо у параши приспособить.

Даже тогда, когда все в голос просили , дескать, по нему – по Бильжу – психушка плачет. Лучше психом, конечно. Это после того, как он объявил, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией. И совершила подвиг – пошла на смерть исключительно в кататонии.

Тогда власть сказала твердо – не напасешься на вас психушек. На народные налоги. Нечего тут. А то ишь чего удумали – кормить и поить вас там забесплатно. Целая ведь кодла набежит.

Но Бильжо с духом собирался. И вот выдал. Теперь, дескать, не отвертятся – обязаны посадить. Это ж прямое оскорбление – караться должно.

А уж он-то рядом с Навальным все ништяки выжмет. А то, чо это такое – одному – все, а другому – ничего? Несправедливость..

А власть ему опять – жирную фигу под нос. Дескать, Мандельштам – тот талант был, а ты что такое? даже не в рифму, какое-то горловое пение чукчи получилось.. И за это сажать? Ты бы лучше старался, писал кровью сердца.. Может, лучше бы вышло.. Тогда бы подумали, может какую статью о членовредительстве бы нашли..

Не знаю, не знаю.. Вон этот – тоже профессор, то есть художник – себе яйца прибивал на кремлевской брусчатке – и тоже ничего. Никакой статьи. Дескать, пусть его в Парижах упрятывают и там кормят.. А нам он ни к чему..

Вот такая у на твердокаменная власть – фиг ее на пушку возьмешь.

Так что могу только посочувствовать Бильже – не светит ему посадки. Даже жалко. Бильжу жалко.