Иван Шипнигов. «Стрим»

Наконец-то хорошая книга.

Есть особое удовольствие в том, чтобы, продираясь сквозь строй разного рода графомании – реалистической, авангардистской, любой, – вдруг увидеть текст литературно одаренного человека, что бывает понятно с первых же страниц.

Шипнигов – молодой автор, никогда о нем раньше не слышал, – написал, если угодно, роман-пьесу, роман в монологах, где мы смотрим на действия нескольких героев с разных углов обзора – и, главное, углы эти стилизованы под разные языковые и классовые слои нашей жизни.

Это бодрая, веселая, легко написанная книжка. Здесь прекрасно спародирована народная речь, правильно расставлены орфографические ошибки, а повороты сюжета хоть и предсказуемы, но похожи на голливудский фильм, который ты смотришь с удовольствием, даже если примерно представляешь, что будет дальше.

Конечно, есть и проблемы.

Название не слишком удачно. Языковые портреты людей из непохожих миров не всегда одинаково удались автору – как ни странно, более сложную задачу воспроизводства современной офисно-люмпенской речи (и, значит, мышления) он решил намного лучше, чем сочинил своих интеллигентов. Ну и, конечно, г-н Шипнигов не вполне справился с большой книгой как объемом, и ближе к концу возникает ощущение некоторого перебора с приемами и поворотами, а уж самый финал и вовсе оставляет в некотором недоумении. И сразу думаешь: какая хорошая пьеса вышла бы из этого текста, если бы его подсократить и чуть усилить в конце.

Но будем справедливы.

Талантливых людей мало, а книг, написанных здесь и сейчас, которые можно было бы читать, не отрываясь, еще меньше.

Так что мои поздравления.