Иорданский роман

Нет в этом мире совершенства. И нет в нём сильным мира сего ни сна, ни покоя. По Иордании заметно. Казалось бы, им-то там, что бузить? Монархия, она и есть монархия. Однако, домашний арест сводного брата нынешнего короля, бывшего (до 2004 года) наследника престола принца Хамзы с женой и задержание двух десятков высокопоставленных лиц, включая родовитых придворных и даже экс-премьера, свидетельствует об обратном. Последствия произошедшего пока что неясны и могут сильно перетряхнуть как минимум эту страну, находящуюся в более чем неустойчивом положении, рядом с охваченными гражданской войной Сирией и Ираком, не говоря уже о палестинском Западном берегу реки Иордан, который традиционно колбасит.

Проблема не только в отношениях двух сводных братьев, притом, что действующий король, Абдалла II наполовину англичанин, по матери, что с точки зрения традиций династии Хашимитов, потомков Пророка, подрывает легитимность его пребывания на троне. Тем более, что Хамза, сын последней, четвёртой жены покойного короля Хусейна, вдовствующей королевы Нур, был лишён статуса наследника в пользу родного сына короля Абдаллы, Хусейна. Но и отношения королевы Рании, этнической палестинки из семьи Ясин, с американкой сирийского арабского происхождения, королевой Нур, тоже не сложились. Не случайно последнюю лишили всех остатков власти и статуса, включая фестиваль культуры в Джераше, который она традиционно патронировала.

При этом для старых черкесских и бедуинских родов, десятки лет стоявших за Хашимитами, привыкших к льготам и монопольному положению в гвардии, армии, спецслужбах и на государственной службе, всё правление Абдаллы II – непрерывная цепочка кризисов, проблем и унижений, не говоря уже о попытках королевы Рании приравнять к ним в положении традиционно нелояльных династии палестинцев, что для черкесов и бедуинов абсолютно недопустимо. Беженцы из Ирака и Сирии, кризис в экономике, дефицит пресной воды, который удаётся решить только благодаря повышению её объёмов, поставляемых из Израиля, сверх обязательных квот по иордано-израильским договорам, взрывают ситуацию в королевстве.

То же самое касается дефицита электроэнергии, особенно на юге страны, закрываемом только поставками её из Саудовской Аравии. При этом коррупция, в том числе связанных с дядями королевы строительных подрядчиков, зашкаливает, бюджет трещит по швам, реформы крайне непопулярны, а в парламенте всем заправляют местные исламисты палестинского происхождения, чьи симпатии лежат на чьей угодно стороне, кроме короля, который свой парламент де-факто не контролирует, что заметно, в том числе, по его постоянным антиизраильским демаршам. Так что на иорданском юге среди бедуинских племён более, чем популярны идеи “Исламского государства”.

В итоге, страна расколота на тех, кто за короля, тех, кто против и тех, кто сам за себя, как в племенных обществах обычно и бывает. При этом армия, вроде как, за монарха, о чём, помимо прочего, свидетельствует то, что именно её представители сообщили о том, что пресекли заговор против него. С другой стороны, сам тот факт, что это заявление сделал не король и не премьер-министр, а король максимально дистанцировался от ситуации, выдвинув армию вперёд, подрывает его легитимность куда больше, чем какие угодно договорённости вдовствующей королевы и её сына с недовольными шейхами племён. Чистый Дюма или Дрюон. Разве что не Капетинги, Валуа и Бурбоны интригуют и борются за трон, а Хашимиты. Можно писать романы и снимать сериалы…