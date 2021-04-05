Твиттер сдал назад

Твиттер, как персонаж одноименной песни Михаила Круга «сдал назад». Как сообщили почти одновременно источники в социальной сети и Роскомнадзоре, «наладился конструктивный диалог». То есть «процесс пошёл» — теперь Твиттер обещает удалять посты, а РКН «подумает» над блокировкой до 15 мая. Порешают после майских.

История одновременно загадочная и поучительная. Для Твиттера ещё ничего не закончилось, достаточно вспомнить как развивались отношения РКН и Telegram — там тоже позиции сближались, но так и не сблизились, а вопрос блокировки и разблокировки в обоих случаях оказался политическим. Тем не менее, даже существующее положение соцсети в статусе «да кому он нужен, этот ваш Твиттер» представляет для владельцев компании гораздо большую ценность, чем казалось ещё не так давно. И раз уж Твиттер намерен остаться на российском рынке «всерьёз и надолго», то в его интересах, кроме охвата и аудитории, должно быть и кое-что ещё.

Роскомнадзор тоже не в накладе. Сравнительно малозатратными и оперативными способами частично восстановлена репутация «пресекательно-непущательной службы». Вместе с тем, продемонстрирована широта взглядов и возможность сотрудничества в разумных пределах. Теперь в портфолио РКН есть действительно работающий шаблон взаимодействия с инфокорпорацими. И они совершенно точно будут им пользоваться в самое ближайшее время.