Алла Горбунова. «Другая материя»

Я много слышал про Горбунову – и все комплименты. Ее тексты хвалят, ими восхищаются люди, которым я доверяю.

И вот представился случай самому убедиться.

Сплошное недоумение – вот что я испытал.

Это книга даже не рассказов, но этаких коротких баек, историй на страничку, а часто и меньше. Баек «за жизнь», с некоторыми философскими и лирическими отступлениями.

Героиня в семье. Героиня в школе. Напилась. Встретилась с мужчиной. Сын родился. Скончался кто-то из близких. Удалось избежать чьих-то назойливых приставаний. Дверь в ванной случайно закрылась и не открывалась.

Нельзя сказать, что это смешные истории. Нельзя сказать, что это страшные истории. Нельзя сказать, что они хорошо написаны.

Нет – будем справедливы – иногда можно встретить и удачную шутку, и прекрасно найденный образ. Набрать из этой книги десять-пятнадцать хороших зарисовок – это легко.

Но в основном они написаны «никак». Написаны непонятно зачем. Сотнями страниц. Какие-то кухонные мемуары в миниатюрах, и для чего они сложены в книгу – понять невозможно.

Ужасает эта способность писать, даже не задумываясь о том, что рассказывать все подряд – не лучший художественный метод. Не задумываясь о том, что три четверти написанного можно было бы сократить без всякого ущерба. Что литература – это вообще-то специфический авторский мир, целое здание, созданное не «просто так», как придется, а – каким-то особым образом, когда ты чувствуешь, что каждое слово на своем месте.

Увы, я не могу разделить восхищения текстами Горбуновой.

Это графомания. И тот факт, что среди графомании у нее попадаются отдельные недурные пассажи, делает финальный результат еще печальнее.

