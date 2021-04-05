Ситуация вокруг Донбасса накаляется с каждым днём. Дошла неразбериха в головах у киевского руководства до такого уровня, что оно готово на любую провокацию на местах, лишь бы американцы на него внимание обратили. Ну, они в итоге обратили на Киев внимание: поддержку в случае конфликта с Россией ему обещали. Помнится, в своё время Саакашвили, принимая решение об ударе по нашим миротворцам в Южной Осетии, тоже был уверен, что американцы и НАТО в целом за него впишутся. Чем тогда всё окончилось? И, кстати, Саддам, когда Кувейт атаковал, тоже был на все сто процентов уверен в конечной поддержке или хотя бы в нейтралитете Соединённых Штатов.

Что-то не так то ли с американской дипломатией, то ли со всеми теми, кто с их начальством разговаривает, пытаясь на свою сторону перетащить и впрячь Америку в собственную повестку дня. Хотя как это происходит в реальной жизни, более или менее понятно. Есть кто-то во главе чего-то: Украины, Грузии, Ирака – не суть важно, задумавший очередную идиотскую авантюру из каких-то своих, для него вполне резонных соображений. Он всё просчитывает в деталях, естественно, исходя из своего косого и кривого видения мира, которое, как правило, далеко от объективной реальности, и пытается проложиться, общаясь с сильными мира сего. Например, с американцами.

В ответ он непременно получает гибкую расплывчатую формулировку, которая по сути своей ничего не означает, но его приводит в экстаз по поводу того, что он, в случае чего, будет всячески ими поддержан и Америка, можно сказать, уже встала за его спиной всей своей мощью, и если что… Ну, далее понятно. Как там, в Писании было? “Рукою мощною и мышцей простёртою”, или что-то в этом роде. После чего он идёт на авантюру, в итоге получает по рогам, в случае Саддама при непосредственном участии тех же американцев, и отползает зализывать раны и удивляться непостоянству Соединённых Штатов и несправедливости своей судьбы.

И удивляется он совершенно зря. Поскольку услышанные им слова не означали ровно ничего. Или, к примеру, означали, что когда его обидят, то, если он останется более или менее цел и общение с ним будет ещё иметь хоть какой-то смысл, Госдепартамент США осудит тех, кто ему вломил, в самых суровых выражениях и даже, не исключено, недвусмысленно и нелицеприятно выскажется в его поддержку. Не более того. Что до поддержки военной или, упаси Г-дь, экономической… Америка не тратит деньги на союзников, она их зарабатывает на них. Так что, когда и если ей заплатят в необходимом и достаточном объёме, и риск не слишком уж велик, то может и повоевать. Никак иначе.

То есть, если бы Грузия напала не на Россию, а, скажем, на Армению, а лучше на Молдавию или Албанию, и запросила помощи у США, имея при этом в запасе те же средства, что кувейтский эмир, саудовский королевский дом и Япония, оплатившие освобождение Кувейта, так Штаты, оценив, не будет ли какой опасности для них самих, вполне могли бы и помочь Саакашвили. Но не против же России?! А что формулировки и тогда были туманные, и теперь, с Зеленским не яснее, так это дипломатия, сынки. Искусство выражаться так, чтоб каждый бурундук понимал твои слова по своему и извлекал из них какой ему будет приятно скрытый смысл. Саакашвили свой урок по этой части получил. Похоже, что теперь настал черёд Зеленского…