{ 3 апреля 2021 }

Кто хочет войны?

Рубрики: [Telegram]  

Незаметно вечный вопрос «Хотят ли русские войны» сменился на «Хотят ли войны хохлы». Судя по всему, очень хотят.

Эшелоны с тяжелой техникой ломают железнодорожное расписание по обе стороны границы. Украина ставит на крыло «Байрактары» и Россия готовит что-то похожее, Байден и Эрдоган обещают подмогу, силы инфовойны ближе к ночи даже успели развязать войну на границе ЛНР, но от фейков конфликт не разгорелся – значит есть надежда, что костëр для настоящей бойни ещë не готов.

Усугубляет ситуацию тот факт, что Кремль привык думать шаблонами. А в новостях налицо шаблон 2014 года, вяжущая по рукам олимпиада, будет даже большой футбол летом. Самое время для провокаций.

Возможную украинскую агрессию подкрепляет и грандиозный успех турецко-азербайджанского блицкрига в Нагорном Карабахе. Ни Армения, ни Россия не решились переходить границы «непризнанности». И не только потому, что Арцах не Абхазия, а Пашинян – это армянский Саакашвили. Переход конфликта из де-юре внутриазербайджанского в де-факто российско-турецкий мог привести к ощутимому военному поражению уже конкретно России, а этого Кремль позволить себе не мог. Где русские, там победа. И никак иначе.

В ближайшие недели станет понятно, что задумала Украина: повышение ставок для укрепления позиции в переговорном процессе или полномасштабный локальный конфликт, вынуждающий раскрыть карты на Донбассе и воевать не бурятскими “ихтамнетами”, а регулярными частями ВС РФ.

Методичка


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