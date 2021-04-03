Лидер дизлайков на Евровидении

Песня Манижи по дизлайкам занимает третье место среди видео 2021 года на официальном YouTube-канале Евровидения.

Сегодня песня Манижи вышла на первое место по просмотрам, обогнав участницу из Сербии. Но оценками она не может похвастаться. Видео песен Евровидения публикуются в двух вариантах: исполнение на сцене или музыкальный клип. У Манижи сценический вариант из шоу Первого канала.

Среди сценических видео Манижа на первом месте по дизлайкам – 39% дизлайков. Среди всех видео, включая клипы, она на третьем месте. Впереди только польский певец – 64% дизлайков, и грузинский – 40%. Грузин Торнике Кипиани оказался в центре скандала из-за своего комментария в соцсетях. Польское телевидение молча выбрало певца Rafal вместо певицы Alicja, которая выиграла отбор 2020 года – это возмутило зрителей, но и сама песня Rafal неинтересная.

Лидер по лайкам финская группа Blind Channel – 97% лайков. У Little Big было 92%.