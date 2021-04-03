Нападение на охрану Капитолия

Нападение последователя фаррахановской “Нации ислама” на охрану Капитолия, в итоге которого один полицейский погиб, а второй всё ещё борется за свою жизнь — это не терроризм. По крайней мере, так официально объявлено. Поскольку нападавший расист чёрный, а не белый, то это, судя по всему, и не расизм. Чёрным белых убивать в современной Америке можно. Это они на самом деле не белых убивают, а мстят системе (!) за расовую несправедливость и рабство прошлых веков, неважно, имели предки их жертв к работорговле хоть какое-нибудь отношение или нет. Да что там! Ирландцев в британских колониях тоже в рабстве держали — кого бы это из нынешних BLMовцев волновало…

Ну, впрочем, когда чёрный полицейский без малейшего повода пристрелил белую сторонницу Трампа, ветерана армии и, в конце концов, женщину, зашедшую в этот самый их чёртов Капитолий вместе с другими его сторонниками, протестующими против подтасовок в голосовании на последних президентских выборах в США, ему это тоже сошло с рук. Да что там! Ни одна зараза ни из правозащитных, ни из женских американских организаций даже глазом не повела и рот не открыла. Это же не Харви Вайнштейн. С него ни денег не стрясёшь, ни славы не добудешь. Опять же, если белая женщина за Трампа, так она, вроде как, уже и не женщина и не ветеран, а законная мишень.

Заметно было по терминологии, когда владельцев социальных сетей недавно вызывали в Капитолий, чтобы расследовать вину их организаций в том, что протестующие трамписты не только собрались в Вашингтоне, но и смогли на какое-то время изгнать из здания Конгресса жутко сдрейфивших “избранников народа”. На слушаниях эту часть американского народа иначе, как фашистами и не называли. Как, впрочем, и в описывавшей весь этот “демократический” шабаш прессе. Вот, интересно, наши собственные болельщики Соединённых Штатов, которых в отечественном “либеральном” истеблишменте пруд пруди, как ко всему, что происходит там сейчас, относятся?

Вопрос, впрочем, имеет чисто теоретическое значение. Неважно, кто кого убил в Америке и за что. Америка всегда права: нам нужно перед ней встать на колени и просить прощения, как абсолютно искренне и абсолютно по-идиотски требовала покойная Новодворская. Теперь икона наших вестернизаторов Навальный. Вчера были другие, завтра будет кто-нибудь ещё… И тут дело не в том, чтобы сочувствовать трампистам. Просто как глянешь на весь этот их дурдом и на наших, которые его слепо копируют, не слишком понимая, что и зачем они делают, так с души воротит… Нормальные там есть ещё? Ау! Да и у нас – сколько таких в стране осталось? Не вымерли пока? Не ссучились? Не превратились чёрт знает во что? Вопрос, конечно, интересный…