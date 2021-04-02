Вот что меня бесило всегда, так это “миролюбивая” риторика советских коммунистов.

Советская власть до тошноты кормила всех своей грёбаной борьбой за мир, хотя подсознательно каждый понимал, что это такая же ложь, как и все остальное.

Раздражение гасило знание, что в ГДР стоит 200 тысяч солдат и 10 тысяч танков, что в 100 километрах от Майями говорящие по-русски люди с красными звездами сидят на базах Лурдес и Нароко и что в случае чего мы точно покажем всему капиталистическому миру “кузькину мать”.

Но вообще-то эта биполярочка плохо закончилась. В 1991 году. Зачем снова настаивать на благоглупостях, которые не вызывают ничего кроме зевоты?

Почему бы не заявить прямо, в стилистике Ким Чен Ына, что да, передислокация наших войск в Крыму и Ростовской области связана с ростом напряженности на границах ДНР и ЛНР? Что в случае обострения обстановки, армия Российской Федерации уничтожит агрессора и разбомбит к чертям и Харьковский танковый завод, и Офис президента Украины на Банковой?

Отчего бы не попробовать перейти к языку прямых военных угроз и ультиматумов? Хотя бы для разнообразия.