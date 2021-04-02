Антон Секисов. «Бог тревоги»

Сначала о хорошем.

Антон Секисов бойко, легко пишет. Его книга – это комфортное, занимательное чтение. В наше время, когда каждый хочет писать, но мало кто хочет читать – и, главное, оказывается в силах прочесть кем-то написанное, – это уже ценное свойство автора.

Больше того, у него, несомненно, есть литературные способности. Он неплохо шутит, то и дело создает удачные образы. Вот, к примеру:

«Однажды у меня с дачи пропал пуховик, в котором я ходил там и зимой, и летом. Пуховик был с большой прорехой на ребрах. Теперь я каждый вечер видел, как он несется по небу, и каждый вечер в эту прореху светила одна и та же мутноватая и как будто припухшая луна – единственный осветительный прибор на улице Комсомола».

Дальше, однако, начинаются проблемы.

Прежде всего, жанровые. Прежде всего, проблема этой книги состоит в том, что решительно невозможно понять, зачем она написана так, как написана.

Текст Секисова – это стендап-монолог. Это юмористическое рассуждение о своих неудачах, о богемных похождениях, о девушках, о друзьях, иные из которых, как видит рецензент, названы собственными именами.

Но возникает вопрос: а почему стэндап-монолог должен продолжаться 272 страницы? Почему это роман? Вообще-то такого рода тексты хороши, когда их пишут на две-три страницы.

И этот вопрос тем более актуален, поскольку в эти, как теперь говорят, «панчи» автор почему-то вплетает сюжет из условного Стивена Кинга – с кладбищами, двойниками etc. Но зачем нужен этот сюжет среди интеллектуальной юмористики?

Если триллер прицеплен к стэндапу как пародия, то, опять-таки, кажется странным растягивать пародию на сотни страниц.

Если же автор действительно имел в виду рассказать пугающую историю – во что все же верится с трудом – то она не пугает, поскольку требует совершено иной писательской архитектуры.

И в результате ты быстро пробегаешь книгу, дочитываешь и думаешь: мило, конечно, но что это было?

Иными словами, это хорошая шутка, но она несколько затянулась.