Лана Дель Рей – «Chemtrails Over the Country Club»

2021, A Polydor Records Release

Казалось бы, для Ланы Дель Рей акустическая меланхолия – дом родной, и с новым трендом на вой под клавишное пюре она должна справиться “на ура”. Другой вопрос, что ожидания могли стать ее главным врагом. С одной стороны, она – признанная королева жанра, которая обязана заявиться на бал в самом красивом наряде. С другой, новая тенденция обрела свой эталон еще в момент зарождения – “Folklore” Тейлор Свифт. Получилась своего рода защита чемпионского пояса после долгого перерыва.

Кажется, у Ланы получилось, но исключительно за счет бэкграуда. В свое время она повесила миллиард музыкальных “чеховских ружей”, создала арсенал оттенков, которые способны легко перевести произведение из ранга аморфной субстанции в культурный код, аккомпанирующий стихам. Впрочем, ее образ повлиял и на художественную ценность текстов. Она успела влететь в последний вагон терпимости к острым темам, а сейчас пожинает плоды: хотя бы в песнях может говорить все, что хочет. Так, внутренняя свобода выгодно выделила ее на фоне остальных.

Однако не без проблем. Себе-то Лана проиграла. По сути, “Chemtrails Over the Country Club” – урезанная версия “Honeymoon”. Не только по инструментальному составу, но и по художественной, эмоциональной ценности.

Подытоживая, хочется сказать, что вашему рецензенту не нравится камерная Дель Рей, но раскритиковать ее за какую-то недобросовестную работу или предательство себя невозможно, как и поспорить с ее полным превосходством над конкурентами. Ситуации “Король умер, да здравствует король!” не случилось.

Данила ГОЛОВКИН.



